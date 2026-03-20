Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / BRASIL

La impactante lesión que sufrió Marlon, jugador de Gremio, quien mantuvo la calma y se fue sonriendo mientras compañeros y rivales quedaron conmocionados

“Mi Dios del cielo”, dijo el relator del partido al ver la imagen de Marlon; mirá el video

20 de marzo de 2026 12:38 hs

Marlon, lateral izquierdo de Gremio, sufrió una impactante lesión este jueves en el partido ante Vitória por el Brasileirao, que generó conmoción a rivales y compañeros en el campo de juego, como también a los relatores.

Al disputar una pelota, el defensa sufrió un choque y apoyó mal su pie derecho, por lo que se fracturó inmediatamente.

Pero además, el jugador quedó con la pierna extendida y se pudo ver una aparatosa torcedura, lo que generó conmoción de sus compañeros y rivales al ver cómo había quedado.

“¡Mi Dios del cielo!”, exclamó el relator del partido al ver la imagen de Marlon.

Pese a la dolorosa situación, el jugador mantuvo la calma y se fue con una sonrisa en el momento de subir a la camilla.

Luego tuvo que dejar el campo en ambulancia entre lágrimas y desesperación de sus compañeros y de los rivales del Vitória.

El club emitió un parte médico en el que señaló que Marlon sufrió una fractura en el tobillo derecho y sería operado este viernes por la tarde. “El tiempo estimado de recuperación es de cinco meses”, indicaron.

Gremio de Porto Alegre venció por 2-0 en casa al Vitória, con un tanto en propio arco de Camatunga y otro del belga Amuzu.

Temas

Gremio Brasileirao

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos