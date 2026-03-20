La impactante lesión que sufrió Marlon, jugador de Gremio, quien mantuvo la calma y se fue sonriendo mientras compañeros y rivales quedaron conmocionados
“Mi Dios del cielo”, dijo el relator del partido al ver la imagen de Marlon; mirá el video
20 de marzo de 2026 12:38 hs
Marlon, lateral izquierdo de Gremio, sufrió una impactante lesión este jueves en el partido ante Vitória por el Brasileirao, que generó conmoción a rivales y compañeros en el campo de juego, como también a los relatores.
Al disputar una pelota, el defensa sufrió un choque y apoyó mal su pie derecho, por lo que se fracturó inmediatamente.
Pero además, el jugador quedó con la pierna extendida y se pudo ver una aparatosa torcedura, lo que generó conmoción de sus compañeros y rivales al ver cómo había quedado.
“¡Mi Dios del cielo!”, exclamó el relator del partido al ver la imagen de Marlon.
Pese a la dolorosa situación, el jugador mantuvo la calma y se fue con una sonrisa en el momento de subir a la camilla.
Conversei com pessoas ligadas ao Marlon e que estiveram no hospital, o jogador acredita que volta em 3 meses ( Detalhe teremos a parada pra copa do mundo neste período). E está muito tranquilo e confiante na recuperação.
El club emitió un parte médico en el que señaló que Marlon sufrió una fractura en el tobillo derecho y sería operado este viernes por la tarde. “El tiempo estimado de recuperación es de cinco meses”, indicaron.
INFORME MÉDICO O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido à cirurgia na tarde desta sexta-feira. O prazo de retorno é estimado em cinco meses. pic.twitter.com/RnqQplIVQI