El análisis del grupo de River Plate de Argentina en la Copa Sudamericana

River Plate de Argentina ya conoce sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 , tras el sorteo realizado este jueves en la sede de Conmebol en Paraguay, y el Millonario integrará el grupo H del mismo junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela .

El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet regresa a la Copa Sudamericana luego de su última participación en 2014 , año que conquistó el trofeo.

En esta oportunidad, tendrá un grupo accesible ante equipos que futbolísticamente son inferiores al Millonario, pero con viajes largos a Bolivia y Venezuela.

La esperanza que mantiene River es que Blooming haga de local en su estadio , que no tiene altura ya que se encuentra a tan solo a 400 metros sobre el nivel del mar, aunque existe la posibilidad que cambie de localía para aprovechar esa ventaja.

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En caso contrario, serán traslados cómodos a Sao Paulo, en Brasil, y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con excepción de la ciudad de Valencia, en Venezuela.

Las sensaciones de River Plate tras el sorteo y su grupo

Más allá del tiempo que deberá pasar el plantel arriba de un avión, en lo relativo al nivel y la jerarquía de los rivales se dio más o menos lo que se esperaba.

Si bien es un equipo brasileño, con todo lo que eso conlleva y la dificultad de jugar de visitante, Red Bull Bragantino no es una potencia y está actualmente en mitad de tabla en el Brasileirao.

Copa Sudamericana River Plate integra el grupo H de la Sudamericana EFE

La principal dificultad de Carabobo es lo ya mencionado, la distancia hasta Venezuela en lo que será un viaje de más de 5.000 kilómetros desde Buenos Aires.

El Millonario es el claro favorito a clasificar como primero de grupo y en ese caso lograr clasificar de manera directa a los octavos de final y saltearse los 16avos de final, instancia que la disputan los segundo del grupo de la Copa Sudamericana y aquellos equipos que finalicen terceros en los grupos de Copa Libertadores.