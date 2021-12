Director de Cabildo Abierto en UTE propone congelar tarifas o ajustar máximo un 3%

El Directorio de UTE resolverá este jueves en base a los informes técnicos su propuesta tarifaria para el próximo año. Ese mensaje servirá como insumo para la decisión final que como es habitual requiere el aval del Poder Ejecutivo.

En diálogo con El Observador, el representante de Cabildo Abierto en el Directorio del ente, Enrique Pées Boz, explicó cuál será la posición que defenderá mañana en la sesión de Directorio.

Luego de analizar los números, el jerarca considera que hay dos opciones. La primera es que no se aumenten las tarifas y que los precios de la electricidad queden congelados desde el próximo enero.

Un segundo escenario propone un ajuste de entre 2,5% y 3%, equivalente al 50% de la inflación proyectada para el año próximo.

“Los fundamentos que utilizamos son que hay dos factores fundamentales para considerar en 2022. Uno es la continuación o no de las exportaciones a Brasil, y dos, el ajuste que nosotros venimos impulsando desde un comienzo de los precios de los (contratos) PPA con los (generadores) eólicos. Entonces, basados en eso, proponemos ese aumento y revisar el 30 de junio si fuimos exitosos o no en manejar adecuadamente esos dos factores, que pueden depender de nosotros o no. Si no somos efectivos procesamos un ajuste, de lo contrario, seguimos de largo con este 2,5% o 3%”, planteó.

El jerarca, que además integra el comité financiero de la empresa, ya adelantó su opinión al resto del Directorio.

Por otra parte, el martes en rueda de prensa, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, señaló sin entrar en cifras que la corrección de las tarifas eléctricas será inferior a la inflación, al igual que ocurrió en enero pasado cuando aumentaron 5% en promedio.

En tanto, el director del ente en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta, dejó la puerta abierta a que los precios de la electricidad queden sin cambios, es decir congelados, según expresó a El Observador.

La representante del Frente Amplio en el Directorio del ente, Fernanda Cardona afirmó la semana pasada que propondrá una rebaja general de 6,25%. Según explicó hay una ganancia neta de US$ 100 millones por exportaciones a Brasil “que quedan absolutamente libres” para UTE, y que no modifican “para nada” lo que está planificado en gastos e inversiones.