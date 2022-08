Director de Inumet criticó a Nubel Cisneros por pronosticar vientos de 100 kilómetros: "Una de tantas malas previsiones"

Cisneros pronosticó este lunes en el noticiero un "marcado descenso de temperatura", con un martes "a pleno sol" pero desde la tarde noche del miércoles "mucho viento". Entre 80 km/h y 100 km/h, informó; y sumó: "Quizá podamos superar estos valores en cuanto a intensidad de viento, y se mantiene hasta promediar el viernes".

"Es aire polar, vamos a tener mucho frío", señaló Cisneros.

En la web, Subrayado informó: "Nubel Cisneros pronosticó ingreso de frío polar con vientos de más de 100 km/h".

Santayana reaccionó este martes en sus cuentas de Instagram y Twitter. En la primera, puso una captura de pantalla de la noticia publicada por el noticiero en su sitio web, y cuestionó: "Vientos de 'más de 100km/h'!!!???". Afirmó: "Totalmente erróneo!!! Una más... de tantas malas previsiones".

Asimismo, en Twitter Santayana escribió: "NOOO habrá vientos de 100 km/h y superiores!!! Las rachas en la costa S y E oscilarán entre 50/70 km/h, principalmente el jueves 18. Miércoles 17 a viernes 19, muy bajas sensaciones térmicas". Llamó a consultar la información oficial.

Según Inumet, las rachas de viento en la zona costera, serán de Sur y Este, entre 50km/h y 70km/h, principalmente el jueves 18.

No es la primera vez que tienen un intercambio público. El 24 de junio, anunció la aparición de "las famosas heladas negras" pero entonces desde el Inumet. Eso se descarta totalmente que vaya a suceder en las próximas horas en Uruguay", señaló Santayana consultado en una entrevista radial. Y agregó:La respuesta de Santayana ocurrió pocas horas después de que Cisneros haya dicho ese mismo día que. No se le puede llamar ola de frío "porque no le da el tiempo"; será por unas 48 horas y no alcanza a ser una ola, sostuvo el meteorólogo. Bromeó con que será "un pulso polar" y no una ola.