Director de Policía: “Castiglioni, con sus claroscuros, fue un referente de una época”

En medio de atentados a sedes policiales y amenazas de muerte a fiscales, el Ministerio del Interior vive en las últimas horas una tormenta adicional debido a un tema histórico: el nombre del salón de actos de la Dirección General de Información e Inteligencia.

La polémica se originó en una decisión del director de la Policía Nacional, el comisario mayor retirado Diego Fernández, quien restituyó a dicha sala el nombre que había tenido hasta 2016: inspector Víctor Castiglioni. También volvió a colocar un gran cuadro de madera con letras doradas con el nombre de Castiglioni, que también había sido retirado en esa fecha.

La decisión de Fernández supuso que la sala perdiera el nombre que había adquirido en 2016, el del fallecido exdirector de la Policía Nacional Julio Guarteche.

El cambio de nombre de la sala de actos provocó duras críticas de personas que durante la dictadura estuvieron detenidas en ese edificio y que habían militado para quitar todo homenaje a Castiglioni, por considerarlo responsable de los abusos y tormentos que allí padecieron.

“Quiero dejar claro que fui víctima de torturas bajo la dirección de inteligencia de Víctor Castiglioni durante la dictadura y bajo su orden. Fue parte del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. Una placa en su memoria es una afrenta a la democracia y a las instituciones”, escribió en la red social Twitter el exdiputado Daoíz Uriarte.

“Si es necesario recurriremos a todas las vías legales para tratar borrar esta afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado del que él (Castiglioni) fue uno de los principales responsables. Esperamos del gobierno un gesto de madurez política y democrática”, agregó el exlegislador del Frente Amplio.

Lucía Arzuaga, exdetenida política, estuvo por primera vez detenida allí en 1974, cuando tenía 15 años, por la actividad gremial que realizaba en su liceo. “Al lado mío había periodistas del semanario Marcha, a quienes estaban torturando por un cuento que habían publicado”, dijo a El Observador. “En la Dirección de Inteligencia fueron interrogados periodistas, escritores, músicos, gente de todos los partidos políticos. Esto es una cachetada para todos nosotros”, agregó.

Otros, en cambio, festejaron el cambio. El exdirector nacional de Cárceles y de la Guardia Republicana, el inspector retirado Enrique Navas, escribió en Facebook que la modificación en el nombre de la sala de actos hace honor a Castiglioni, “cuyo desempeño profesional en Inteligencia fue fundamental para derrotar a las bandas de delincuentes terroristas”.

“La izquierda radical del Frente Amplio –agregó- nunca se lo perdonó y valiéndose de la obsecuencia de algunos ambiciosos, retiró toda mención al líder policial que más odiaban”, señaló.

“Un acto de justicia profesional”

Camilo dos Santos

Consultado por El Observador, Fernández, el director de la Policía Nacional, se mostró sorprendido por la repercusión que tomó el tema y sostuvo que el cambio de nombre de la sala de actos no tuvo ninguna motivación política.

“Nosotros queremos fortalecer algunas unidades de la Policía Nacional y una de ellas es la Dirección General de Información e Inteligencia. En ese sentido, yo entendí que era un mensaje importante de reconocimiento a su fundador y primer director. Fue un acto de justicia profesional, nunca pensé que iba a tener estas connotaciones. No fue en contra de Guarteche, ni a favor de si Castiglioni torturó o no a alguien, algo que yo desconozco completamente, ni a favor de la dictadura, ni tiene ninguna connotación política. Es solo un acto de justicia histórica institucional con una unidad muy importante de la Policía”, afirmó.

“Es un homenaje a las raíces de la unidad, honrando a su primer jefe. Solo pretendió ser un mensaje para la interna, que las raíces profesionales hay que mantenerlas”, agregó Fernández. “Un edificio si no tiene cimientos sólidos, se cae. Yo no digo que Castiglioni no haya hecho nada indebido, nada más lejos de mí. Pero si el edificio de la Policía no tiene cimientos sólidos, no va a crecer. Y Castiglioni, con sus claroscuros, fue un referente de una época”.

El director de la Policía Nacional remarcó que siempre tuvo una gran amistad con Guarteche.

“Fuimos compañeros desde los 14 años. A esa edad ingresamos juntos al Liceo Militar de Durazno, hicimos los dos años juntos, egresamos juntos, ingresamos juntos a la escuela nacional de Policía, egresamos juntos, y siempre tuvimos amistad. Nada más lejos del actual director que denostar a un amigo de toda la vida”, manifestó.

También negó que el cambio de nombre pueda interpretarse como una decisión contraria al Frente Amplio: “Yo fui el primer comandante de la nueva Guardia Republicana, elegido por el ministro (Eduardo) Bonomi. Luego me designó jefe de Policía de Montevideo. Y tengo una muy buena imagen del exministro y una excelente relación hasta hoy”.

De acuerdo con Fernández, “Castiglioni fue profesor en la Escuela Nacional de Policía durante tres años de quien habla y de Guarteche también. Nunca nos enseñó a torturar a nadie, ni a maltratar a nadie, sino que nos enseñó a ser profesionales. Y mucho de nuestra formación se cimienta en su profesionalismo y en su don de gente”.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que hay otras 23 dependencias u oficinas de la Policía que llevan el nombre de Guarteche.

Castiglioni estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia desde 1971 hasta enero de 1982, cuando pasó a desempeñarse en la secretaría del Ministerio del Interior.

En 2016, exdetenidos en el edificio de la esquina de las calles Maldonado y Paraguay se movilizaron para reclamar que la sala de actos dejara de llevar el nombre de Castiglioni y se retiraran de ella los cuadros y placas que le rendían tributo.

“Es imperioso sustituir la ignominiosa placa que homenajea a Víctor Castiglioni, fundador y director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (…) Ninguna sede represiva del régimen dictatorial fue tan conocida. La cara más visible de la represión política, sindical, estudiantil, cultural y social, por allí desfilaron miles de compatriotas por diversas causas, todas con un elemento en común: ‘los servicios’ consideraban subversivo todo lo que no fuera apoyo explícito a la dictadura”, dice un dossier elaborado en aquel momento por quienes reclamaban el cambio de nombre.

El documento define a Castiglioni como “personaje nefasto de la dictadura, ideólogo y principal responsable de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos” denunciadas en el seno de la sede de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

Entre otras acciones se acusa a personal de la DNII del secuestro en 1976 de la maestra Elena Quinteros, hasta hoy desaparecida.

Entre otros, el fallecido Gonzalo Carámbula, que ocupó una banca de Diputados, dejó testimonio de que allí fue detenido y torturado. “Estuve colgado, desnudo, tomado con cuerdas desde las muñecas envueltas en trapos para evitar huellas futuras. Cada tanto venían como a jugar con mi cuerpo, columpio de carne que mecían pesadamente con piñazos, insultos, patadas y preguntas”.

Un ex oficial de Inteligencia, Winston Silva Cordero, en declaraciones al diario La República realizadas en 1993 responsabilizó a Castiglioni por el asesinato de Ivette Martirena, el 14 de abril de 1972.

Castiglioni pasó retiro el 8 de octubre de 1985 y falleció en el 2000.