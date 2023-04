Dólar frenado: el sube y baja lento que no termina de convencer a nadie

El dólar continúa con subas y bajas diarias mínimas y sin acercarse a los valores reclamados por exportadores y algunos economistas. La apreciación del peso uruguayo impacta en sectores productivos y en diferntes ámbitos se habla de atraso cambiario.

La moneda estadounidense terminó este miércoles en $ 38,698 en el promedio interbancario, con una variación negativa mínima de 0,15%, según informó la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Así, mantuvo la tónica de la primera semana de abril ubicándose por debajo de los $ 39. De hecho, la última vez que superó ese umbral fue el 20 de marzo cuando cotizó a 39,240.

El dólar terminó 2022 en $ 40,071 con una baja interanual de 10,3% y en lo que va de 2023 nunca más cotizó por encima de $ 40. En lo que va del año ya arrastra una retracción de 3,43%, equivalente a $ 1,37.

La operativa de este miércoles fue por US$ 14 millones con un precio mínimo de $ 38,65 y uno máximo de $ 38,71. Como es habitual, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado cambiario. La última vez que lo hizo fue el 31 de agosto de 2021 con operaciones spot por US$ 31,2 millones.

Banco Central

En la pizarra del Banco República (BROU), la moneda estadounidense operó a $ 37,45 para la compra y a $ 40,05 para la venta.

Las reacciones

El planchazo del dólar en lo que va de 2023 ya ha motivado varios comentarios en distintos ámbitos. El primero en referirse al fortalecimiento del peso uruguayo fue el presidente Luis Lacalle Pou hace semanas. En una entrevista concedida al medio argentino La Nación + expresó: “Hoy tenemos un problema con el dólar, hay que aceptarlo. El dólar está muy bajo, la moneda uruguaya se ha apreciado mucho”.

Luego fue el turno de los exportadores. El presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez, había dicho en ese momento que la depreciación del dólar estaba en el entorno del 12. “Eso es lo que el BCU dice en sus informes de política monetaria. Ese es el desfasaje”, dijo.

“Por diferentes razones, la inflación ha venido reduciéndose a niveles históricamente razonables. Ahora sí ya no hay más argumentos, dado el atraso cambiario, para no revertir la política monetaria que ha venido llevando adelante el BCU”, afirmó el presidente de los exportadores.

Ese lunes, el economista Javier de Haedo se refirió al comportamiento del dólar en su cuenta de Twitter. “A diferencia de otros países como Brasil, Australia y Nueva Zelandia, Uruguay no corrigió precios relativos: el dólar debió subir relativo al IPC, pero bajó”, expuso.

“El dólar barato afecta al agro pero también a todos los exportadores y a quienes compiten con importados. También a las exportaciones de servicios y a la construcción, como han expresado recientemente sus autoridades”, añadió.

“Eso se resolvería mediante la reformulación de las políticas económicas, fortaleciendo la fiscal y salarial y flexibilizando la monetaria”, concluyó.

El último en hablar sobre el tipo de cambio fue el senador frenteamplista Mario Bergara (expresidente del BCU y exministro de Economía). Este lunes concurrió al Festival del Olimar, en Treinta y Tres, y luego realizó una conferencia de prensa.

Inés Guimaraens

Mario Bergara

“El valor del dólar sigue estando por el suelo. No hay reacción del Ministerio de Economía, no hay reacción del Banco Central y hoy tenemos el atraso cambiario más grande de todo el siglo XXI. Y eso obviamente tiene un impacto negativo”, sostuvo.

“Seguimos pensando que es inconcebible que no haya una reacción de intervención en el mercado de cambios para levantar el valor del dólar por el bien de la producción uruguaya”, complementó.

En la región y global

En Argentina, el dólar oficial cotizó este miércoles a A$ 210,5 para la compra y a A$ 218,50 para la venta con un aumento de 0,46%, según la pantalla del Banco Nación. En el mercado paralelo, el dólar blue operó a A$ 388 para la compra y a A$ 392 para la venta.

En Brasil, el dólar cotizó en 5,046 reales con una baja de 0,52%.

A nivel global, el índice dólar (que compra al estadounidense con una canasta de monedas) se ubicaba en 101,90 unidades con una suba de 0,32%.