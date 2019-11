Dólar lleva cinco subas semanales consecutivas y se acerca a los $ 39 al público

Pese a una mínima baja que se registró este viernes el dólar cerró la semana con aumento. En la región, la moneda continúa planchada en Argentina como consecuencia del cepo cambiario, pero opera al alza en Brasil.

El dólar mayorista terminó este viernes en $ 37,654, con una leve baja promedio de 0,05% respecto a la cotización de un día atrás. Así, cerró con una suba de 0,4% y 16 centésimos más que el viernes anterior. De esa manera, acumula cinco semanas consecutivas por esa senda. En esta jornada, no hubo intervenciones del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios.

En los últimos cinco días hábiles, la autoridad monetaria vendió US$ 59 millones para amortiguar el fortalecimiento de la divisa estadounidense.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU), el billete cotizó a $ 36,90 para la compra y a $ 38,40 para la venta, tres centésimos menos que este jueves. En cambios de la capital la moneda se ubicó por encima (como es habitual) del valor del banco oficial y llegó hasta $ 38,70 en su precio de venta al público en algunas pantallas.

En la región y el mundo

En Argentina, el saldo semanal del mercado oficial del dólar fue mixto: una leve suba del tipo de cambio mayorista y un recorte moderado del precio promedio del billete.

A favor del Banco Central (BCRA), la entidad logró comprar unos US$ 130 millones, vía el Banco Nación. Hasta este jueves se estima que la autoridad monetaria lleva adquiridos unos US$ 1500 millones. No obstante, a este ritmo, todavía necesita muchas ruedas de calma para recuperar los más de US$ 20.000 que se perdieron desde las PASO.

Al igual que en las últimas ruedas, este viernes el dólar estuvo débil, prácticamente en terreno negativo de principio a fin. El cepo impide que del lado de la demanda se genere presión sobre el precio. Un tipo de cambio mayorista por debajo de los 59,72 pesos argentinos de este jueves le permitió al Banco Central no solo contener el precio mediante compras encargadas a bancos públicos, sino recomponer reservas. El valor de cierre de este viernes quedó en 59,67 pesos, mientras que el viernes pasado había terminado en 59,50 pesos.

En tanto, en Brasil el dólar operó al alza a 4,189 reales y un aumento de 0,3% frente al cierre anterior. En la región, el dólar perdió fuerza contra la mayoría de las monedas.

A nivel global, la moneda estadounidense bajó este viernes ya que el optimismo sobre las actuales conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China impulsó a las monedas expuestas al comercio, como el euro y la libra esterlina.

Las negociaciones entre Washington y Pekín continuaron el viernes mientras ambas partes buscar sellar la "fase 1" de una acuerdo comercial. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, aseguró que han habido progresos sobre los detalles del tratado, lo que respaldó a monedas expuestas al comercio a expensas de activos seguros, como el yen.

La moneda estadounidense descendió un 0,28% contra el euro a 1,105 dólares y perdió un 0,18% ante la libra a 1,290 dólares. Se apreció un 0,41% ante el yen a 108,81 yenes y avanzó un 0,21% contra el franco suizo.

Débiles datos chinos conocidos durante la semana seguían impulsando las esperanzas por un acuerdo, dijeron analistas.

*"La creencia es que tal vez, aunque las cifras en Estados Unidos son de una lenta expansión (...) el hecho de que China se desacelera quiere decir que tal vez hay una ventaja para Estados Unidos y que Pekín estaría más ansioso de firmas un tratado", dijo Juan Perez, operador de monedas senior en Tempus Inc.

Mientras, el Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en octubre, pero hubo una reducción en las compras en importantes artículos, como el de vestuario, lo que plantea dudas sobre la fortaleza de los consumidores, que actualmente sustentan a la economía local. Según analistas, dicho dato también contribuyó al avance del euro y de la libra.

Con información de El Cronista y Reuters.