Dólar sube en Uruguay y la región en medio del mal clima externo

El dólar completó tres jornadas consecutivas al alza en el mercado local y se negoció a $ 32,138 en el promedio interbancario.

En la jornada hubo operaciones por US$ 10,7 millones y no se registraron compras del Banco Central (BCU). La autoridad monetaria volvió a intervenir esta semana de manera directa en el mercado para evitar que la divisa se alejara de los $ 32. Así fue que compró US$ 4,5 millones para darle soporte al tipo de cambio.

Por su parte, en la pizarra al público del Banco República (BROU) la divisa ganó 80 centésimos y cotizaba a $ 31,41 para la compra y $ 32,81 para la venta. En la pizarra de los cambios privados el dólar se vendía a $ 33,1.

Qué pasó en la región

En Argentina el dólar subió tres centavos hasta 38,7 pesos, en una jornada influida por el mal contexto externo. También en Brasil el dólar subía 0,35% y se negociaba a 3,8794 reales por unidad.

La detención de la directora de la compañía, Wanzhou Meng, por supuesta violación a las sancionaes que Washington puso a Irán hace peligrar la tregua entre China y Estados Unidos. Eso incrementó la demanda de la divisa como refugio. A nivel global el dólar subía 0,2% contra una cesta de seis monedas.

Mercados en baja

Las acciones bajaban con fuerza el jueves en la Bolsa de Nueva York y borraban las modestas ganancias que acumulaban en el año el índice S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones.

Los mercados habían mostrado un repunte desde la semana pasada hasta el lunes luego de que la Reserva Federal dio señales de que podría bajar el ritmo de alzas de las tasas de interés y por la tregua que Estados Unidos y China acordaron en el marco de la cumbre del G-20 en Argentina.

Pero el optimismo por una solución a las disputas comerciales se desvaneció el martes, lo que junto a una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de más largo plazo reavivó temores a una desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos y empujó a la baja a Wall Street.

El rendimiento de los bonos del Tesoro seguía en mínimos en tres meses y sumaba presión al mercado junto a una caída de los precios del petróleo, después de que la OPEP envió señales de que podría acordar un recorte a la producción de crudo menor al esperado.

El Promedio Dow Jones bajaba 674,96 puntos (2,7%) a 24.352,11 unidades, mientras que el índice S&P 500 caía 61,70 puntos (2,28%) a 2.638,36 unidades. El índice Nasdaq Composite perdía 133,636 puntos (1,87%) a 7.024,790 unidades.

Los 11 principales sectores del S&P caían. El tecnológico perdía un 1,93%, el industrial -uno de los más sensibles al comercio global- bajaba un 1,88% y el energético retrocedía un 2,92%.

Las acciones de Apple Inc caían un 3,1 % y eran el mayor lastre para los índices S&P y Nasdaq, mientras que las de Boeing Co perdían un 1,9% y arrastraban al Dow Jones.

También las acciones europeas cayeron a mínimos en dos años arrastradas por la ola global de ventas. El índice paneuropeo STOXX 600 se derrumbó un 3,1 % a mínimos desde diciembre de 2016, sufriendo su mayor caída diaria desde tiempos del referendo por el Brexit en junio de 2016.

(Con información de Reuters y El Cronista)