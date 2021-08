Dormir como Messi: cuánto cuesta una noche en la mansión hotel en la que se queda en París

Días después de la conferencia de prensa donde Leo Messi confirmó su salida del Barcelona, fue confirmada la firma de la pulga con el icónico club francés Paris St-Germain (PSG), donde compartirá la cancha con Ángel Di Maria y Neymar, entre otros.

En sus primeras horas en París, Lio, Antonella, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro se hospedaron en uno de los hoteles más lujosos de la capital francesa: el Hotel Le Royal Monceau, ubicado en 37 Av. Hoche. Cuando Neymar llegó al PSG, allá por el 2017, también pasó sus primeras noches en la antigua mansión que funciona hoy en día como hotel.

El hotel se encuentra sobre una de las avenidas más lujosas de París, la Avenue Hoche, en el centro de la ciudad de la luz. A cuadras de la Torre Eiffel y a pasos de L'Avenue des Champs-Élysées y el Arco del Triunfo, es válido decir que está rodeado de algunos de los mayores iconos arquitectónicos de la capital. El precio del hotel ronda los US$1100 por noche en la habitación más barata.

Parecido al Hotel Faena de Buenos Aires, cada una de las habitaciones tiene una ambientación diferente: más o menos modernas, coloridas o neutras, pero todas con un alto grado de calidez y una sofisticación inigualable.

Como lo describe la web oficial (www.raffles.es/paris) del hotel: "Completamente renovado por el famoso diseñador francés Philippe Starck, que se inspiró en las emblemáticas décadas de los cuarenta y cincuenta. La lujosa decoración chic combina con el legado de art déco del edificio, pero tiene una individualidad impactante e inspiradora. Entrar a su habitación es como visitar a un viejo amigo que le dejó las llaves de su casa, donde la decoración, los adornos y las obras de arte forman parte de su historia personal".

El hotel cuenta con 149 habitaciones de lujo, que incluyen tres impactantes suites Presidential:

32 habitaciones Studio

31 habitaciones Deluxe Collection

22 habitaciones Executive

23 junior suites

9 suites Gallery

14 suites exclusivas

8 suites Lifestyle

5 suites Prestige

1 suite Penthouse

1 suite Royal Monceau

3 suites presidenciales

Como si fuera poco, el Royal Monceau cuenta con cuatro opciones para una gastronomía de lujo, "cada uno tiene su ambiente exclusivo, opciones que se adaptan a todos los estados de ánimo y a cualquier tipo de celebración":

Matsuhisa París: gastronomía japonesa con influencia latinoamericana en manos del chef Nobu Matsuhisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Le Royal Monceau-Raffles Paris (@leroyalmonceau)

gastronomía japonesa con influencia latinoamericana en manos del chef Nobu Matsuhisa. Il Carpaccio: cuenta con una Estrella Michelin y la mejor cocina italiana de París. "El chef Roberto Rispoli brinda una interpretación sumamente personal de recetas de tradición familiar de las regiones de Italia, con los mejores y más frescos productos italianos".

cuenta con una Estrella Michelin y la mejor cocina italiana de París. "El chef Roberto Rispoli brinda una interpretación sumamente personal de recetas de tradición familiar de las regiones de Italia, con los mejores y más frescos productos italianos". Le Bar Long: "Ha sido diseñado como una sala de estar que recibe huéspedes a lo largo del día para encontrarse, reunirse, comer y compartir un momento agradable con deliciosos cocteles".

"Ha sido diseñado como una sala de estar que recibe huéspedes a lo largo del día para encontrarse, reunirse, comer y compartir un momento agradable con deliciosos cocteles". La Cuisine: sumerge a los huéspedes en una decoración artística y agradable para disfrutar del desayuno o de un brunch excepcional.

El hotel también cuenta con el mejor servicio de spa cortesía de My Blends by Clarins: este espacio de 1.500 m², tranquilo y elegante, incluye una pileta de 23 m, la más larga construida en un hotel de lujo de París. "Los exclusivos tratamientos, las salas de relajación, que incluyen hammam, laconicum (baño seco) y sauna, y los entrenadores exclusivos hacen que este spa sea un templo de lujo hecho a medida. Este spa exclusivo es el primero de My Blend by Clarins".

El cronista