Dos muertos en ataque a sinagoga en ciudad alemana, en pleno Yom Kippur

Al menos dos personas murieron este miércoles y dos se hallaban en estado grave tras un tiroteo en plena calle en la ciudad alemana de Halle (este), frente a una sinagoga, en pleno Yom Kippur, y un sospechoso de participar en el ataque fue detenido.

Los agresores intentaron a media jornada penetrar en la sinagoga del barrio Paulus, donde se habían reunido entre "70 a 80 personas", indicó el presidente de la comunidad judía de Halle, Max Privorotzki, al diario Der Spiegel. Pero la puerta de la entrada "resistió el ataque".

Los autores dispararon entonces en plena calle y contra un restaurante turco, según testigos. En una de las calles cercanas al centro religioso yacía, poco después, un cuerpo recubierto con una lona azul.

Posteriormente, la policía explicó que una persona había sido detenida, sin dar más detalles.

La fiscalía antiterrorista asumió la investigación.

Halle se encuentra a 175 km al suroeste de Berlín.

Los testigos del ataque contra el restaurante turco indicaron que hubo ráfagas de disparos, y el estallido de una granada.

"Uno de los agresores llevaba un casco y ropa militar", dijo un hombre que estaba en el interior del restaurante, Conrad Rossler, a la cadena televisiva NTV.

"Lanzó una granada que estalló en la puerta del restaurante", agregó ese testigo, aún conmocionado.

"El hombre disparó luego al menos una vez dentro del local. El hombre que estaba detrás mío ha debido morir. Yo me he escondido en los baños y he cerrado la puerta" explicó.