Dos nadadores uruguayos disputan en la Justicia un lugar en el Mundial de Budapest

La Justicia uruguaya deberá decidir este miércoles quién será uno de los integrantes de la selección que representará al país en el Mundial de natación que se disputará en Budapest del 17 de este mes al 3 de julio.

Luego de que fuera presentada, por parte de la Federación Uruguaya de Natación (FUN), la integración del equipo, un nadador presentó ante la Justicia un recurso de amparo afirmando sentirse perjudicado por no haber sido seleccionado.

El amparo, en nuestro derecho, está tutelado por la ley 16.011 cuyo artículo 1º dice: "Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72)".

El nadador es Leo Nolles, de nacionalidad alemana, competidor del equipo Intendencia de Maldonado y que en marzo de este año obtuvo la ciudadanía uruguaya.

¿Por qué reclama su lugar? Porque la FUN no le tomó en cuenta una marca que hizo en diciembre del año pasado, cuando aún no era ciudadano uruguayo.

El sistema de clasificación de los uruguayos al Mundial se realiza por marca de aproximación. El nadador que en su prueba más se aproxime a las marcas clasificatorias entra en un ranking del cual los dos primeros, en la rama masculina y femenina, son seleccionados.

La FUN conformó a la selección con Martín Melconian y Pedro Chiancone en varones, y Nicole Frank y Micaela Sierra en mujeres.

"Luego de que la FUN le había comunicado al nadador Leo Nolles de Maldonado que tendría un lugar en la selección uruguaya para dicho Mundial, se retractó de este comunicado debido a que Nolles realizó la marca de clasificación en diciembre de 2021, cuando aún no era ciudadano uruguayo. Beneficiario de este giro de acontecimientos es el hijo de la presidenta, al cuál luego de esto, le fue otorgado este lugar. La abogada del nadador excluido, la Dra. Gabriela Casella, considera ilegítimos los argumentos de la FUN y sospecha de favoritismo", expresó a Referí Ralf Moebius, padre de Nolles.

La presidenta de la FUN es Verónica Stanham y su hijo es Pedro Chiancone, nadador que ya ha representado a Uruguay en torneos internacionales como un Mundial de pileta corta o los Juegos Odesur.

Matías Acosta, Martín Melconian, Inés Remersaro, Giuliana Dudok y Pedro Chiancone en el Mundial de Hangzhou 2018

"En el reglamento de la FUN no está establecido que la marca de clasificación debe ser realizada siendo ciudadano uruguayo, es más que suficiente que el nadador sea ciudadano uruguayo al momento de ser nominado, y habiendo realizado la marca de clasificación con anterioridad a la obtención de su ciudadanía", agregó Moebius citando a su abogada.

"Con esto la FUN estaría obrando en contra de su propio reglamento y además vulnerando el derecho fundamental de la igualdad", expresó.

"Leo Nolles obtuvo la ciudadanía uruguaya en marzo de 2022. Según la presidenta Verónica Stanham, demasiado tarde como para que la marca de clasificación del año pasado pueda considerarse. De hecho, el reglamento de la federación no especifica que al momento de realizar la marca, se deba ser ciudadano uruguayo. Sin embargo, sí establece que ante cuestiones no previstas por el mismo, las decisiones siempre serán tomadas a fines de constituir el mejor plantel", concluyó.

Estas fueron las normas citadas por la parte denunciante:

REGLAMENTO GENERAL DE LA FUN Artículo 12 – Condiciones para integrar la selección nacional.

12.3.- Salvo por las excepciones establecidas en los artículos 12.4 y 12.5, la regla general es que un deportista extranjero residente en Uruguay que aspira a integrar una selección nacional deberá cumplir con los siguientes requisitos:

12.3.1.- Estar afiliado a la FUN.

12.3.2.- Pagar la licencia anual de deportista.

12.3.3.- Presentar carné del deportista exigido por el art.447 ley 18.719 y su decreto reglamentario 274/017.

12.3.4.- Acreditar la condición de ciudadano uruguayo y tener pasaporte uruguayo vigente.

12.3.5.- Alcanzar las marcas y condiciones establecidas en los torneos selectivos correspondientes.

ESTANDARES DE CLASIFICACION 5. La FUN se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en este documento, siempre en la condición de constituir el mejor equipo nacional.

Dede la FUN, refutaron esos argumentos.

"En primer lugar, la decisión adoptada para conformar la selección se ajusta a los reglamentos", expresaron.

"En segundo lugar, se quiere poner la relación de madre de la presidenta con su hijo nadador como si se estuviera haciendo un favor en desmedro de otro nadador cuando en realidad la mejor marca y el primer lugar del ranking de clasificación era de Martín Melconian y el segundo de Colton Milne. Como este último se bajó por lesión entró Pedro Chiancone porque era el tercero y tenía mejor marca que la de Nolles que era el cuarto", agregó la fuente consultada.

"Esta temporada, después de obtener su ciudadanía, el nadador Nolles tuvo varias oportunidades de hacer una marca mejor que la que tiene Chiancone pero no lo logró", se dijo.

"Además, esta movida que se generó ante la Justicia no contó con el aval ni el patrocinio del club del nadador sino que fue hecha a título personal. El club, que es el que está afiliado a la Federación, no acompañó esta denuncia, y la Federación tiene un directorio de siete personas que son los que toman las decisiones, no es una sola persona la que decide", concluyeron.

"Desde el punto de vista reglamentario estamos seguros que nos asiste la razón", agregaron.

El miércoles, la Justicia dará su veredicto.