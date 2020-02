Dueño de Tienda Inglesa negocia compra de Disco, Devoto y Géant

El retail uruguayo tiene en marcha una operación que puede sacudir el tablero del supermercadismo. El accionista mayoritario de Tienda Inglesa –el grupo estadounidense Goldman Sach– está detrás de la compra de la cadena Disco, Devoto y Géant en Uruguay, revelaron fuentes al tanto de la operación a El Observador. Está previsto que en las próximas horas arribe a Uruguay un alto ejecutivo del grupo inversor para continuar con las negociaciones.

La transacción avanza a contrarreloj producto de un cambio normativo que podría ponerle cierto freno a la operación. Esto porque desde el próximo 12 de abril regirán nuevas potestades –que se aprobaron en setiembre del año pasado– sobre la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Quien vela por el cumplimiento de esa norma es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) integrado por tres miembros.

Dentro de los cambios, la reforma otorga a ese organismo la autorización previa de las concentraciones económicas cuando superan cierto umbral. El artículo 3 fija ese tope en 600 millones de UI (unos US$ 70 millones) en cualquiera de los últimos tres años fiscales. Además, el artículo 4 establece que en “todos los casos sometidos a la solicitud de autorización, se prohíben las concentraciones económicas que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante”. La comisión dispondrá de un plazo de 60 días para autorizar, denegar o subordinar el acto de concentración a la condiciones que el órgano establezca.

El interés del Grupo Goldman Sach por ampliar su presencia en Uruguay sorprendió a más de uno. Es que esta operación no es parte habitual de su experiencia, que básicamente apunta a adquirir negocios para reordenar su gestión y luego desprenderse de los mismos. Goldman es uno de los grupos de banca de inversión más importantes y añejos del mundo.

De confirmarse el cierre de la transacción, el mercado del retail en Uruguay quedaría en manos de dos grandes grupos internacionales: el grupo Ta-Ta del empresario argentino Francisco de Narváez, y el conglomerado que quedaría bajo las marcas Tienda Inglesa, Disco, Devoto y Géant a manos de capitales estadounidenses.

Goldman Sachs tiene la mayor parte de la cadena de supermercados Tienda Inglesa, que compró en 2016 en una operación de la que también formaron parte el grupo Klaff Realty (del mismo origen) y un trío de empresarios locales que tiene una participación minoritaria.

Los rumores sobre la venta de los supermercados liderados por Robin Henderson habían sobrevolado por años. Los nuevos compradores terminaron de convencer a sus antiguos dueños con el compromiso de que el legado de Tienda Inglesa y su forma de hacer las cosas (por ejemplo, su hincapié en la calidad de los productos) no se modificaría. El acuerdo –por unos US$ 140 millones– dejó por fuera una parte menor de las acciones de un sobrino de Henderson, quien decidió no desprenderse de sus acciones en esa oportunidad.

Últimas movidas

El grupo Casino Guichard-Perrachon (propietario mayoritario de Disco, Devoto y Géant) está presente en Uruguay desde el año 2000. Hoy lo hace a través de la firma colombiana Almacenes Éxito. Esta es propietaria del 100% de la filial Spice Investments Mercosur, que posee 62,49% de grupo Disco del Uruguay; y el 100% Devoto Hermanos y Mercados Devoto, con lo que completa unos 90 puntos de venta de alimentos en el país.

La última gran modificación en la estructura accionaria de este conglomerado de empresas se dio a fines del año 2019. Hasta esa fecha, el grupo Casino tenía el 55% de participación en Almacenes Éxito y el resto del paquete era propiedad de fondos de pensiones colombianos, fondos internacionales y otros inversores.

En noviembre pasado, tras una operación de oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Colombia, la firma GPA, un conglomerado de retail brasileño y filial de Casino compró el 96,57% de Almacenes Éxito. La operación la hizo la empresa brasileña a través de su filial Sendas Distribuidora, de acuerdo a información oficial. Este movimiento fue parte de la estrategia de simplificación de la estructura corporativa de Casino en América Latina y de reorganización de sus operaciones en la región.

Una parte minoritaria del grupo Disco en Uruguay pertenece a la familia Cardoso. El Observador se contactó con el principal de la firma, Luis Eduardo Cardoso, pero antes de iniciar el diálogo se excusó de hablar por encontrarse fuera del país.

Números desafiantes

El estancamiento de la economía uruguaya no pasó desapercibido para los grandes superficies en Uruguay. Entre julio de 2018 y junio de 2019, las ventas de estos centros comerciales cayeron 5%, su mayor declive desde 2010, según las cifras que se divulgaron en el tradicional Seminario Retail que organiza cada año la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU). Además, fue la primera vez que el estudio relacionó los datos de ventas del sector con otros indicadores macro como el ingreso medio de los hogares que releva mensualmente el INE. Así se apreció una notoria correlación entre la evolución de las ventas con los ingresos de los hogares. Los supermercados emplean a 19.900 personas en Uruguay. Según datos del último semestre de 2019, 11.900 de los trabajadores del sector son mujeres (60%) y 5.600 menores de 25 años (28%).