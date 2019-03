Durazno, la ciudad que respira fútbol y que quiere el bicampeonato

En Durazno miran de arriba al resto de las selecciones: con 11 títulos del Interior, la roja del Yi es el equipo que más veces ganó el título del interior de OFI y ahora está en entre las ocho mejores que pelearán por la actual edición.

El combinado del centro del país es el vigente campeón y tras un comienzo irregular volvió a su casa, el reacondicionado estadio Silvestre Octavio Landoni, e hizo uso de una localía que el pasado fin de semana tuvo 4.500 hinchas.

Alfonso Domínguez, el exjugador de Peñarol, Nacional y la selección uruguaya, contó a Referí cómo viene la participación de la selección que dirige y con la que busca el bicampeonato. “No ha sido muy buena pero a la misma vez no significa de que sea todo malo”, comentó. “Este año se arrancó demasiado tarde, la competencia local terminó tarde y eso significa que la mayoría de los jugadores no terminaron a la misma altura física, unos con mucha actividad y otros con menos”, contó.

Pero, de todas formas, señaló que está conforme porque su plantel respondió en los momentos complicado. “Eso nos da la posibilidad de hoy por hoy estar en competencia y depender de nosotros mismos”.

Durazno fue primera en la Serie C del Regional Centro Sur. Luego, en segundo fase, no logró mantener su nivel y avanzó como mejor perdedor a las semifinales, en las que cayó ante Ecilda Paullier -que luego ganó el Sur-, por lo que jugó un repechaje ante Flores que, al ganarlo, le permitió avanzar al cuadro final.

Para Domínguez este año el equipo tuvo una gran contra: “Se dificultó mucho al no tener el estadio para entrenar, para ser local 100%. Nos llevó a entrenar en una cancha diferente hasta no ser local acá en el último partido, cuando se volvió a reinaugurar el estadio. Eso fue lo que nos dio ese plus para clasificar y ahora estos partidos de ida y vuelta nos da la pauta que con la experiencia calculo que se va a jugar mejor”.

Al no contar con el Landoni, Durazno tuvo que jugar con Flores en Paso de los Toros y con San Gregorio en Flores, ambos de local, sin sus hinchas.

En el último partido, ante Flores, se volvió al histórico escenario duraznense, el cual se reinauguró con obras en la cancha, campo de juego, tribunas, iluminación y la pista.

“Fuimos locales, la gente acompañó mucho con un promedio de 4.500 personas y eso significa que a Durazno le viene bien jugar 100% de local que andar recorriendo canchas”, señaló el DT.

“El promedio de nosotros es de 2.500 o 3.000 personas por partido. Ese dio la casualidad de ser el primer partido en el estadio y tener el resultado a favor, la gente acompañó más”, agregó.

Esa es una de las claves de Durazno, una ciudad futbolera con hinchas y jugadores que quieren a la roja. “El jugador de Durazno es muy humilde, sacrificado y le gusta jugar en la selección”, comentó Domínguez.

“El promedio de gente que acompaña a un club local es de 300 o 400 personas y a nivel de selección un promedio de 2.500 personas, porque la gente es hincha de la selección y el jugador es hincha de la selección y está siempre abierto a la expectativa de poder jugar a fin de año el campeonato”, agregó el DT, quien reconoció que hay otras selecciones del interior que no tienen tanto público.

También destacó que en sub 14, sub 15 y sub 17 se ganó el campeonato del sur recientemente, lo que permite que aparezcan nuevos futbolistas. “No todos los departamentos tienen la suerte de que surjan jugadores, a nivel de competencias Durazno pueda estar peleando en todas las categorías”, indicó.

Del actual plantel de la mayor, la roja mantiene la base en un 80%. Se agregaron 10 jugadores nuevos con un promedio de 19 a 20 años, algunos de ellos con paso por Montevideo y otros que desnivelaron en juveniles.

En el grupo hay estudiantes y trabajadores. “Hay gente mayor que depende del laburo, gente que trabaja 8 horas, gente que trabaja más horas, gente que entra a trabajar a las 23 y sale al otro día a la mañana, hay militares, y chiquilines que esperan su oportunidad laboral para poder sobrevivir, no podemos vivir solamente del fútbol y más del fútbol amateur”, señaló.

Un gran desafío

Estar al frente de la selección más ganadora del interior es un “gran desafío” para el que hay que estar “preparado”, dijo Domínguez. “Se siente una gran presión, responsabilidad, pero a la vez hay mucha gente que quisiera estar en la posición que hoy me toca estar a mí”, comentó el entrenador que dirigió juveniles de la roja y que desde hace tres años está en Primera.

Consultado por si se ilusiona con volver a Montevideo, señaló siempre se espera una oportunidad. “Pero es más difícil, más que nada por el traslado. Al estar en el interior a uno le cuesta estar viendo partidos todos los fines de semana, estar en contacto con gente que está rodeando la parte futbolística, estar allegado a dirigentes e instituciones”.

“Es difícil pero uno trabaja siempre para mejorar”, agregó Domínguez. “Más que nada por la intención de haber jugado en Peñarol durante muchos años, uno aspira más que nada a estar trabajando en formativas que es lo fundamental y lo que a uno le gusta”, agregó el DT que además es funcionario de la Intendencia de su departamento, trabaja en el baby fútbol y en el Wanderers local.

Sobre el cruce ante Río Negro Capital, señaló que van a ser partidos muy duros ya que en esa instancia siempre están los mejores. “Es una instancia muy difícil, son dos partidos, en los que no se pueden cometer errores”.

Pensando en el partido del fin de semana, señaló que entrenarán como todos los días a la hora 20 y el día previo al partido mantendrá una charla con sus jugadores, como ya es habitual.

“Confiamos en el respeto y en el cuidado personal en el día a día para que si algún jugador que le falta algo podamos solucionarlo”, indicó.

Y en las horas previas al encuentro, la ciudad palpita lo que se viene. “Los hinchas te hacen sentir el partido, te alientan, te desean siempre lo mejor”, comentó el DT.

“Durazno está acostumbrado a eso y hay mucha gente que deja las vacaciones para estar alentando a la roja, o estar esperando los partidos del campeonato del Sur o del Interior, porque en Durazno se respira fútbol y hay mucha gente de fútbol, y eso a nivel familiar al jugador lo empuja a que esté defendiendo a la selección”, destacó Domínguez.

El camino de Durazno

Regional Centro Sur

Serie C

22-01-2019 Flores 1-1 Durazno Capital

26-01-2019 Tacuarembó Interior 1-3 Durazno Capital

02-02-2019 Durazno Capital 2-0 Flores

06-02-2019 Durazno Capital 4-0 Tacuarembó Interior

Segunda fase

10-02-2019 San José Interior 4-1 Durazno Capital

13-02-2019 Durazno Capital 1-0 San José Interior

Semifinales

16-02-2019 Durazno Capital 1-1 San José Interior

19-02-2019 San José Interior 1-0 Durazno Capital

Tercer Puesto

24-02-2019 Flores 2-3 Durazno Capital

03-03-2019 Durazno Capital 2-1 Flores