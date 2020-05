Economía defendió el acuerdo de precios y consideró que “es perfectamente legal”

El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Hernán Bonilla defendió este miércoles en el Parlamento la legalidad del acuerdo de precios alcanzado en los primeros días de mayo con varios sectores del comercio y la industria.

“Entendemos que es perfectamente legal, así lo dicen los informes jurídicos que disponemos en el ministerio, porque no es un acuerdo entre las empresas, anticompetitivo, para perjudicar al consumidor, sino que se trata de un compromiso que asume cada uno de los puntos de venta con el ministerio”, afirmó el jerarca durante la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Bonilla explicó que su cartera recibió las propuestas de cada uno de los puntos de venta y luego los publicó. “Cada una de estas superficies no sabía cuáles eran los precios a los que se comprometían los demás”, aclaró.

Por otro lado, explicó que se trata de un acuerdo de precios máximos, por lo que pueden variar a la baja, y que en algunos casos eso ha sucedido. “Es un compromiso perfectamente legal”, insistió, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Días atrás, el economista especializado en competencia Sebastián Fleitas planteó que con los cambios en la legislación de competencia del año pasado (Ley 19.833 que modifica la 18.159), los acuerdos de precios están prohibidos “per se” (explícitamente sin tener que demostrar daños a competencia).

“Los acuerdos fueron anunciados hace ya más de una semana por la ministra Azucena Arbeleche, y no se han reglamentado por decreto o ley específica que lo ampare”, argumentó Fleitas a mediados de mayo.

“Desabastecimiento” y “mercados negros”

Bonilla consideró que fijar precios por decreto durante seis meses para productos como alcohol en gel, alcohol rectificado, mascarillas y tapabocas, como se propuso desde la oposición, puede terminar siendo contraproducente, porque podría generar “desabastecimiento”, “escasez” y “mercados negros” con precios más caros a los de puntos de venta regulares.

A modo de ejemplo, dijo que el MEF tiene la potestad legal de establecer precios en el caso de algunos bienes sanitarios, pero ha preferido no hacerlo.

Paquete de medidas

Las distintas medidas que ha venido tomando el gobierno para atender las consecuencias de la crisis económica y social generada por la pandemia de coronavirus, han alcanzado a más de 800 mil personas, según el MEF.

Bonilla dijo que como la situación es dinámica las medidas se van tomando de acuerdo a cómo evoluciona la situación en el día a día. “Tenemos que cuidar que las medidas que vamos tomando puedan ser sostenidas en el tiempo y que puedan ser finalmente sustentadas por el Estado. Esto es importante porque el marco desde el punto de vista fiscal pone un límite a las que podríamos o quisiéramos tomar”, dijo Bonilla.

En ese sentido, subrayó que cuando se hacen comparaciones con medidas que se toman en otras partes del mundo, también debería tenerse en cuenta el punto de partida.

“No es lo mismo las medidas que pueda tomar Nueva Zelanda, que parte de un superávit fiscal, que las que puede tomar Uruguay, que parte de un déficit fiscal del 5 %. Dentro de esa restricción que nos pone la situación fiscal, la de endeudamiento del país, se ha hecho un gran esfuerzo para tomar medidas a efectos de atender la situación social y económica. (…) Lo peor que podemos hacer desde el punto de vista social es no preocuparnos por las cuentas y las finanzas públicas”, añadió.

En el gobierno consideran clave mantener una trayectoria fiscal sustentable para que una vez superada la pandemia, la economía esté en condiciones de crecer con fuerza.

“Si no tenemos una situación macroeconómica sólida, la economía no va a poder rebotar con la fuerza que queremos que rebote pasada la crisis sanitaria. (…) Eso puede costar caro en términos de crecimiento, empleo y también en términos sociales”, dijo Bonilla.

Intereses y “dinero muerto”

A comienzo de abril la ministra de Economía Azucena Arbeleche anunció que se había recibido como parte de la línea de crédito con el BID US$ 400 millones y que se iban a completar en los sucesivos días unos US$ 1.000 millones más. Consultado por el desembolso y la ejecución de esa línea de crédito, el coordinador del Área de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco dijo que el dinero está disponible y que el desembolso se realizará en menos de una semana.

“¿Qué es lo que sucede con este tipo de préstamos que estamos dosificando? Que una vez que se toman, ya empezamos a pagar intereses. Entonces, es preferible que estén ahí y no gastarlos hasta que necesitemos tomarlos, porque todo interés cuenta, y más si hablamos de intereses sobre US$ 1.000 millones o US$ 1.100 millones. Estamos manejando todo eso para tratar de pagar la menor cantidad de intereses posible por tener un dinero muerto. Hay decisiones que son minuto a minuto, día a día. Pagar un 3% de interés por US$ 1.000 millones que tenemos en caja, significa un montón de canastas. Ese es el motivo", dijo Blanco.