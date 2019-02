Ed Sheeran, la estrella pop improbable

Lo de Ed Sheeran es rarísimo. Al menos a simple vista. Es una estrella pop que no parece una estrella pop. Es un tipo cachetón, con un ojo estrábico, con un casco de pelo naranja, lentes gruesos, con pinta de que en la escuela los compañeros le hacían bullying, cara de bueno y un vestuario compuesto por canguros, camisas a cuadros, jeans y remeras. No compra objetos extravagantes, no destroza hoteles, no se pelea con colegas ni es un reventado (aunque si tuvo un período de alcoholismo intenso que dejó atrás).

Es el opuesto al estereotipo y a otros ejemplos de íconos pop recientes. Hasta otros de los ejemplos "sanos" como Taylor Swift no rehuyen de la brillantina y las disputas con otros artistas. Pero Ed Sheeran no. Es un ídolo pop improbable, con cualidades que lo hacen distinto a sus coetáneos y un recorrido que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas más taquilleros y populares de la actualidad con paradas poco visitadas por otros músicos.

El trayecto que lo deposita en el Estadio Centenario, en el pico de su carrera en cuanto a números, fama y celebridad, en la noche de este miércoles, a unos días de haber celebrado su cumpleaños número 28, empieza en el norte de Inglaterra cuando el niño Ed, nieto de inmigrantes irlandeses (creo que se le nota bastante) e hijo de padres vinculados al arte, inicia sus coqueteos con algunos instrumentos como el piano, el chelo y la guitarra, y arranca a cantar en el coro de la iglesia local, como han hecho otros músicos de distintas épocas, desde Aretha Franklin hasta Katy Perry.

Sheeran se convirtió en compositor a medida que fue creciendo y con su crecimiento como artista llegó su inclinación más pop; empezó a mezclar géneros y salió de las fronteras del folk para abrazarse a la fusión, a los ritmos bailables y alternando baladas con hits alegres, con Shape of you como insignia de esa segunda faceta.

La música pop contemporánea es un trabajo industrial en serie, con procesos de composición en los que se involucran decenas de personas; algunas componen el ritmo, otras la melodía, otras la letra y después los productores ponen todo junto para que los artistas vengan e interpreten la canción, si bien a veces algunos aportan ideas. Sheeran es distinto al común denominador porque escribe sus propias canciones, y aunque también trabaja con productores y colaboradores en sus composiciones, su porcentaje de aportes es mucho mayor al resto.

Y es bueno en ese rol. Algunos de sus colegas se dieron cuenta y en estos años les escribió temas a, por ejemplo, Taylor Swift, el rapero Eminem, la banda teen One Direction, Justin Bieber, y James Blunt.

Con algunos de ellos también ostenta una firme amistad, como con Blunt y Swift (de quien fue telonero), a quienes también produjo. Entre su lista de amigos musicales también está el cantautor Passenger –que será junto a Meri Deal uno de los responsables de abrir su show montevideano–, también, Elton John, que lo descubrió, lo patrocinó, es el dueño de su empresa de management y tocó con él en sus primeras épocas para darle un impulso a su carrera.

No solo sus colegas se dieron cuenta de que es buen compositor. Basta escuchar sus canciones para darse cuenta de que es capaz de remover emociones. Puede pecar de meloso y edulcorado, hacerse odioso escucharlo y convertirse en un placer culposo para alguien que no suele darle play a baladas pop. Aunque no quedan dudas de su talento. Sabe hacer canciones de amor, canciones de ruptura, y a veces se pone incluso más oscuro: en Small Bump canta sobre un aborto espontaneo desde la perspectiva de un padre; The A team, la canción que lo hizo famoso, habla de una prostituta adicta al crack, una historia real que Sheeran conoció, y tiene temas que hablan del alzheimer y la muerte de su abuelo, también tiene un tema dedicado a su abuela.

A medida que pasó el tiempo, la tinta de los tatuajes se encargó de pintar sus brazos y Sheeran aceptó su faceta y su apariencia más nerdy y menos rockera, también conquistó a un público más joven. Aunque en sus inicios, como artista más serio y melancólico, atraía a una audiencia más madura; cuando apareció el pop apareció el público más teen y el viraje fue, en parte, gracias a un taxista que le dijo que no dejaba que su hija escuchara sus canciones por la cantidad de insultos que incluía en sus letras. Al colaborar con One Direction y Justin Bieber también empezó a captar oídos menores de edad y no le rehuyó.

También cultiva una imagen curiosa y poco habitual dentro del hiperproducido mundo pop; acepta sus rasgos más infantiles, su sencillez y su apariencia. Tras algunos romances de alto perfil se terminó casando con una amiga de la infancia y compañera de liceo; y sus posteos en las redes lo muestran, por ejemplo, burlándose de sus escasas aptitudes físicas. Es futbolero, hincha del Ipswich Town de la segunda división inglesa, y en su pasaje por Brasil antes de llegar a Uruguay jugó un picadito y subió un video errándole a la pelota frente al arco vacío.

También se muestra leyendo Las Crónicas de Narnia, hizo una canción para una película de James Bond solo por si algún día se lo piden, y se reconoce como "poco cool" en la canción Freaky Friday de Lil Dicky y Chris Brown.

Ha incursionado con pequeños papeles en la actuación –su carrera frustrada antes de dedicarse a la música–, con papeles en Game of Thrones (una aparición que no aportó demasiado a la trama, y fue más bien un gesto con la actriz Maisie Williams, fanática de Sheeran y con quien compartía escena), y un futuro rol en la película Yesterday, una comedia romántica que gira en torno a las canciones de los Beatles.

Y es también un ícono de la era Spotify, donde fue el artista más escuchado de 2017, cuando publicó su tercer disco de estudio, Divide, el que presenta en esta gira que lo trae a Uruguay. A través de las plataformas digitales financia su actividad favorita, las giras. La actual empezó en marzo de 2017 y sigue sin parar desde entonces (aunque también es cierto que para los artistas, los shows en vivo son su principal fuente de ingresos en esta era en la que ya no se venden tantos discos).

Obsesivo con sus shows, en los que toca solo con su guitarra y los pedales de efectos sonoros, así como en el cuidado del público –llegó a comprar personalmente 50.000 entradas a revendedores y dárselas al público al precio real para evitar estafas–, Sheeran mostrará el próximo miércoles 20 esa identidad inofensiva y apta para todo público y sus canciones pegajosas y multipremiadas.

Tres canciones definitorias

The A Team

Primera canción de su primer disco de estudio, fue su primer hit masivo. Nominada al Grammy como canción del año en 2013, cuenta la historia de una prostituta adicta al crack y es una balada pop.

Thinking out loud

Parte de su segundo disco, Multiply, fue escrita junto a Max Martin, uno de los autores de hits más importantes del pop moderno, y es su creación romántica más célebre, una canción de amor que describió como un tema "para caminar hacia el altar en un casamiento".

Shape of you

Su paso definitivo al pop, es su canción más escuchada de forma digital, con 1.320 millones de reproducciones en Spotify y premiada en los Grammy 2017 como Mejor interpretación pop solista.