EEUU: magnate demanda a McDonald's por US$ 10.000 millones por publicitar poco en medios de afrodescendientes

Dos firmas propiedad de un magnate afroestadounidense demandaron a McDonald's alegando que el gigante de la comida rápida discrimina a medios de propiedad de personas afrodescendientes.

Presentada ante la Corte Superior de California, la demanda reclama US$ 10.000 millones en daños alegando que en 2019 McDonald's gastó unos 1.600 millones en anuncios de televisión en Estados Unidos, pero solo el 0,31% en medios de propiedad negra.

Fue presentada por dos compañías propiedad del magnate Byron Allen: Entertainment Studios Networks Inc. y Weather Group LLC, que no aclaran de dónde surge la suma de US$ 1.600 millones.

La querella es parte de una campaña de Allen para lograr que las principales corporaciones estadounidenses gasten más dinero en publicidad en los medios propiedad de afroestadounidenses.

Allen Media Group/Entertainment Studios produce películas y posee más de una decena de canales de televisión.

"Se trata de la inclusión económica de las empresas de propiedad de afroamericanos en la economía estadounidense", dijo Allen en un comunicado.

"McDonald's toma miles de millones de los consumidores afroestadounidenses y no les devuelve casi nada. El mayor déficit comercial de Estados Unidos es entre las corporaciones blancas y negras, y McDonald's es culpable de perpetuar esta disparidad", agregó.

Un portavoz de McDonald's dijo al diario The Wall Street Journal que analizará la demanda.

McDonald's había anunciado esta semana que duplicará el dinero que gasta en publicidad en medios propiedad de negros, hispanos, mujeres y otros grupos subrepresentados durante los próximos cuatro años.