El 2 de abril es una "fecha viable" para el recital de La Vela Puerca, según CAFO

Un espectáculo musical vuelve a enfrentarse a un conflicto de fechas en el Estadio Centenario. Luego de que las presentaciones de No Te Va Gustar y Jaime Roos fueran movidas por causas futbolísticas, el show que La Vela Puerca tiene anunciado en ese escenario para el 19 de marzo se ve afectado y aún no se conformó una nueva fecha para su realización.

El presidente ejecutivo de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Ricardo Lombardo, dijo este viernes en una entrevista en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal que el 2 de abril “es una fecha viable” para hacer el recital de La Vela Puerca en el Estadio Centenario.

“Desde el mes de diciembre, le dijimos por escrito, que esa fecha del 19 de marzo no se la podíamos confirmar porque tenemos un partido muy importante de la selección el 24 y no vamos a estar en condiciones de tener preparado el estadio para ese evento de una importancia superlativa", dijo Lombardo en relación al partido de la selección uruguaya contra Perú, y sostuvo que se le solicitó a AM Producciones, organizadores del show, que fije una nueva fecha para el mes de abril.

De hecho, para Lombardo el sábado 2 de abril “es una fecha viable” para hacer el recital, pero la solicitud de la nueva fecha correspondería a los organizadores del show. “Para nosotros esa fecha estaría bien, esperemos que ellos hagan el planteo y ahí se fijará una nueva fecha para La Vela. Con un depósito de la productora en garantía porque nosotros no podemos seguir teniendo un juicio cada vez que se hace un recital”, sostuvo.

Lombardo señaló que desde CAFO pusieron una condición a los productores: "que (la productora) haga un depósito de garantía previamente para la eventualidad de esos juicios que se puedan ejecutar por incumplimiento de las obligaciones que pudiera tener”.

La productora tiene una demanda en su contra por parte de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu). A fines de diciembre el gremio de creadores denunció a la empresa por entender que ha incumplido con los pagos correspondientes a los derechos de autor de varios de sus afiliados. "En virtud de la negativa al legítimo pago de los derechos de autor en diversos espectáculos, hemos iniciado acciones judiciales e intimaciones varias, contra la productora de eventos AM Producciones", sentencia el texto divulgado en Twitter.

“Ese tema está en la Justicia, lo cierto es que por los recitales de Maroon 5, Jaime Roos y No Te Va Gustar, Agadu inició juicios contra el productor por el no pago de derechos de autor. Por la ley de derechos de autor si el productor no paga los dueños del local son corresponsables”, señaló Lombardo y aseguró que las acciones legales se extienden contra CAFO, la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Estamos en una situación de exigir al productor depósitos en garantía para que nos asegure que si la Justicia no le da la razón va a pagar lo que corresponde y no lo vamos a tener que pagar nosotros”, afirmó.

La banda publicó el jueves un mensaje en sus redes sociales en el que comunican que siguen "a la espera de una respuesta por parte de las autoridades" respecto a la realización del show previsto para la fecha anunciada.

"Al no ser nosotros los productores de dicho show, hay decisiones e instancias de las cuales no podemos participar, por lo que dependemos de que las partes involucradas encuentren la solución más adecuada", señalan.

El 10 de febrero AM Producciones publicó un comunicado en el que aseguran que la fecha fue acordada con el presidente de CAFO y que la comisión no tiene potestad para cancelar el espectáculo ni para impedir que se vendan las entradas.

El texto de Eduardo "Atín" Martínez, representante legal de AM, señala que la productora pagó US$ 311.666 por la realización de los dos shows de No Te Va Gustar, el de Roos y el de La Vela Puerca. "Los cuales valga recordar, fueron siempre conflictivos, difíciles y con la adición de amenazas de que los mismos no se llevaran a cabo, según postergaciones dispuestas por el órgano del field oficial". Y afirma que lo ocurrido ahora es "Otro atropello de CAFO. Y de su directiva".