El 23% de escolares de segundo no escribe bien y el 14% no lee o solo reconoce algunas letras

Dos de cada diez escolares de segundo año no escribe bien y más de uno cada diez no oraliza la lectura correctamente o solo reconoce algunas letras. Los resultados, a los que accedió El Observador, surgen de las evaluaciones LEO, realizadas en julio de 2018, sobre los conocimientos de los niños en habilidades referentes a la Lectura, Oralidad y Escritura.

En cuanto a la escritura, el 8% de los escolares de segundo año "no produce un texto verbal escrito" (nivel 1, el más bajo de la evaluación) y el 15% "produce un texto verbal incipiente" (nivel 2). El 21% logra escribir un texto en el que se puede identificar una idea global (nivel 3) y el 43% crea un texto en el que hay una idea secundaria que enriquece la primaria (nivel 4). Solo el 13% produce un texto en el que se reconoce una idea principal enriquecida por varias ideas secundarias (nivel 5).

Según el estudio de Primaria, los que se encuentran en el nivel 1 y 2 - el 21% de estudiantes de segundo año- "son los que presentan riesgo". "Aquellos alumnos que están en el nivel 1 realizan una escritura preconvencional o se manifiestan solamente a partir del dibujo", asegura el documento. En el nivel 2, aunque se utiliza el código alfabético, se "atenta contra la posibilidad de elaborar un texto coherente acorde a la intención" del estudiante.

En relación a la oralización de la lectura, el 1% se encuentra en el nivel 1 no logrando oralizar el texto que se les presenta, mientras que el 13% se encuentra en el nivel 2, reconociendo solamente algunas letras. El 32%, en tanto, lee silabeando palabras o frases (nivel 3). En el nivel 4 se encuentra el 42% de los alumnos de segundo año que logran leer gran parte del texto en forma fluida. Solamente el 12% lee el texto en forma fluida con entonación adecuada.

Los estudiantes que se encuentran en el nivel 2 (13%) suelen reconocer solamente las letras que están en su nombre y leen deletreando sin lograr unir las palabras.

Los niños que se encuentran en el nivel 3, el 32% de los alumnos de segundo año, se encuentran en un "nivel de desempeño que da cuenta de un proceso de oralización esperable para segundo año escolar", según el documento, aunque solamente lean silabeando palabras o frases.

"Hay un 11% de los niños que no están leyendo en segundo y si yo sumo esto al 10,5% que no están leyendo y que quedaron repetidores, mi pregunta es, ¿no será que este 10,5% no tendría que estar con los otros y poder trabajar juntos, con maestros de apoyo y maestros comunitarios?”, dijo Irupé Buzzeti, directora de Primaria, a Subrayado el pasado miércoles, sin aportar más datos.

Según el sitio web de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), LEO evalúa los conocimientos de los niños en cinco habilidades referentes a la Lectura, Oralidad y Escritura: oralización de la lectura, construcción de significado en la lectura, reflexiones sobre el lenguaje, oralidad y producción de textos escritos. La evaluación le aporta al maestro información sobre los distintos niveles de logro de cada uno de sus alumnos y le brinda insumos a tener en cuenta en la búsqueda de estrategias didácticas para apoyarlos.

La prueba se divide en tres partes. La primera se realiza con un tríptico desplegado y evalúa la lectura en tres habilidades: oralización de la lectura, reflexiones sobre la lengua y construcción de significado. La segunda se realiza con un segundo texto que el alumno lee y luego reproducir el texto oralmente. La tercera y última parte se realiza también con el segundo texto y busca que el niño produzca un texto escrito.

Para ello, se le pide al alumno que realice una producción en una hoja de papel y, al finalizarla, el docente completará los datos de los ítems correspondientes. Una vez que el docente termine la aplicación de la prueba podrá acceder a un informe personalizado de cada niño y sus niveles de logros, así como a una apreciación general del grupo, según especifica el sitio web.