"Por algo no hicimos las reuniones a escondidas": Pereira defendió encuentros con Rafael Correa bajo "la convicción" de que es un "perseguido político"

El presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira , defendió la reunión con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa pese a su condena a ocho años de prisión dictada por la Justicia de su país en 2020.

“¿Está requerido por Interpol? No. Cuando se solicitó la extradición por parte de Ecuador, no había otro motivo que el de una persecución política”, declaró Pereira a El Observador al ser consultado sobre la entrevista que mantuvo con Correa para su streaming y por la cena que compartieron en un restaurante de Carrasco.

El presidente frenteamplista fundamentó que Bélgica, con “sus tremendos cuidados para asilar”, decidió darle asilo político en 2022 y que “lo mismo” le reprochaban al Frente Amplio con los brasileños Dilma Rousseff y Lula Da Silva, la primera depuesta como presidenta del Brasil tras un proceso de impeachment y el segundo encarcelado durante 580 días por el juez Sergio Moro antes de que el Supremo Tribunal Federal (STF) anulara los cargos.

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“Los lawfare son lawfare, en Uruguay no nos podemos acostumbrar a hacer seguidismo de las persecuciones políticas a las personas”, afirmó Pereira. “Cuando una persona que fue gobernante de un país entendemos que fue perseguida, si algún día se demostrara lo contrario, si tuviéramos la convicción de que es culpable, no estaríamos en la reunión”, aseguró el presidente del Frente Amplio. “Pero tenemos la convicción de que es alguien perseguido políticamente”.

“La derecha en Uruguay tendría que tener una mirada más estratégica, pero está para el enchastre”, acusó Pereira y refirió al “insulto insólito” del senador blanco Sergio Botana sobre que las decisiones de la coalición de izquierda están “influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”.

“Por algo no hicimos las reuniones a escondidas, igual que nos mostramos con Dilma, y la vida nos dio la razón”, justificó Pereira. “Si algún día nos demuestran lo contrario, pediremos disculpas”.

0027436143.webp Rafael Correa Getty Images

Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Desde esa fecha vive en Bélgica, país que le concedió asilo político en 2022. En abril de 2020, la justicia ecuatoriana lo condenó a 8 años de prisión por el denominado "caso sobornos" y el país pidió su extradición, la cual fue denegada al recibir asilo político.

"Nuestro juicio y condena es una payasada”, dijo Correa esta semana a Subrayado. “El rey de Bélgica me otorgó el asilo político ¿Usted cree que Europa va a darle el asilo político a un corrupto?".

En un cruce por redes el fin de semana, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo calificó de “prófugo” y le aseguró a Correa que le “queda poco”.