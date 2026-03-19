Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / FRENTE AMPLIO

"Por algo no hicimos las reuniones a escondidas": Pereira defendió encuentros con Rafael Correa bajo "la convicción" de que es un "perseguido político"

El presidente del Frente Amplio justificó que "lo mismo" les reprocharon al encontrarse en el pasado con Dilma Rousseff: “Si algún día nos demuestran lo contrario, pediremos disculpas”

19 de marzo de 2026 15:07 hs
Reunión en un restaurante de dirigentes del Frente Amplio con el expresidente Rafael Correa

Reunión en un restaurante de dirigentes del Frente Amplio con el expresidente Rafael Correa

Redes sociales de Washington Abdala

“¿Está requerido por Interpol? No. Cuando se solicitó la extradición por parte de Ecuador, no había otro motivo que el de una persecución política”, declaró Pereira a El Observador al ser consultado sobre la entrevista que mantuvo con Correa para su streaming y por la cena que compartieron en un restaurante de Carrasco.

El presidente frenteamplista fundamentó que Bélgica, con “sus tremendos cuidados para asilar”, decidió darle asilo político en 2022 y que “lo mismo” le reprochaban al Frente Amplio con los brasileños Dilma Rousseff y Lula Da Silva, la primera depuesta como presidenta del Brasil tras un proceso de impeachment y el segundo encarcelado durante 580 días por el juez Sergio Moro antes de que el Supremo Tribunal Federal (STF) anulara los cargos.

Más noticias

Delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira parte a Cuba este miércoles para acompañar llegada de ayuda humanitaria

Durazno: una niña de 11 años que iba manejando una moto murió electrocutada tras chocar contra una columna con cables de alta tensión

“Los lawfare son lawfare, en Uruguay no nos podemos acostumbrar a hacer seguidismo de las persecuciones políticas a las personas”, afirmó Pereira. “Cuando una persona que fue gobernante de un país entendemos que fue perseguida, si algún día se demostrara lo contrario, si tuviéramos la convicción de que es culpable, no estaríamos en la reunión”, aseguró el presidente del Frente Amplio. “Pero tenemos la convicción de que es alguien perseguido políticamente”.

“La derecha en Uruguay tendría que tener una mirada más estratégica, pero está para el enchastre”, acusó Pereira y refirió al “insulto insólito” del senador blanco Sergio Botana sobre que las decisiones de la coalición de izquierda están “influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”.

“Por algo no hicimos las reuniones a escondidas, igual que nos mostramos con Dilma, y la vida nos dio la razón”, justificó Pereira. “Si algún día nos demuestran lo contrario, pediremos disculpas”.

0027436143.webp
Rafael Correa

Rafael Correa

Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Desde esa fecha vive en Bélgica, país que le concedió asilo político en 2022. En abril de 2020, la justicia ecuatoriana lo condenó a 8 años de prisión por el denominado "caso sobornos" y el país pidió su extradición, la cual fue denegada al recibir asilo político.

"Nuestro juicio y condena es una payasada”, dijo Correa esta semana a Subrayado. “El rey de Bélgica me otorgó el asilo político ¿Usted cree que Europa va a darle el asilo político a un corrupto?".

En un cruce por redes el fin de semana, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo calificó de “prófugo” y le aseguró a Correa que le “queda poco”.

Las más leídas

Humo blanco para la Estación Central de AFE: luego de décadas se cerrará el juicio y el predio pasará a manos del MTOP

Ruibal sobre el mundial 2030: "Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario"

Los lujos que Tatiana Marset Alba ostentaba en redes sociales: autos de alta gama, conciertos y yates

"Patoterismo", "persecución ilegal" e "inquisición": el cruce entre el FA y la oposición por denuncia contra Ojeda y la defensa de Bordaberry

Temas

Fernando Pereira Frente Amplio Dilma Rousseff

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos