La doctora Alejandra Rey se despidió de "Polémica en el bar"

Cuando hace menos de una semana Alejandra Rey habló con El Observador, manifestó su alegría y agradecimiento por todo lo que le tocó vivir durante estos meses en Polémica en el bar. Contó que al comenzar el 2020 se planteó hacer algo diferente en su vida, pero que nunca proyectó que ese giro podía darse en la televisión. Y así fue.

No obstante, consultada por la fecha hasta la que se quedaría en el programa de Canal 10, la doctora dijo que ya estaba aprontándose "para la retaguardia" y que lo que sabía era que su ciclo allí podía ir hasta junio o julio.

Este domingo al aire se anunció su despedida. Ante el cierre de su ciclo tras tres meses de participación fija en la mesa de Polémica en el bar, Rey expresó: "Cuando esto surgió y realmente no sabíamos donde estábamos y había mucha inseguirdad, había un rol que cumplir al analizar información y tratar de acompañar en este momento tan difícil. Hoy por hoy, las cosas están mejor así que vuelvo a mis tareas habituales, con la esperanza de volver si me necesitan".

"Cada vez que haya un tema que tenga que ver con la medicina, vamos a llamar a la doctora. Porque sigue siendo parte de esta familia" dijo Jorge Piñeyrúa y explicó: "Lo que dice la doctora es que ella tiene que empezar a trabajar y tampoco le interesa demasiado opinar de otros temas de actualidad, que no tengan que ver con su actividad".

¡Gracias Dra. Alejandra Rey por haber compartido parte de este ciclo de POLÉMICA EN EL BAR! ¡La vamos a extrañar! #PolémicaEnEl10 pic.twitter.com/npHHnzaiYh — Polémica en el Bar | Uruguay (@UyPolemica) June 22, 2020

En todos estos meses en los que la voz de los profesionales de la salud se amplificó en los medios de comunicación, la de Rey fue una de las más escuchadas. "Cuando empezó a pasar esto pensé en que a todos los medios que me consultaran les iba a decir que sí, porque lo mío era tratar de comunicar. Así que he hablado con periodistas de todo el país", contó la neumóloga.

Si bien Rey se cuestionó las dimensiones de la exposición en pantalla, no dudó ni se arrepintió de haber ingresado como panelista de Polémica en el bar. "No creo que la exposición me cambie el médico que soy. Hace 26 años que ejerzo. Ya estoy formada y mi idea es seguir formándome. Hay mucha crítica, la exposición es jodida. Y el riesgo era mucho, había días que me preguntaba, '¿por qué me arriesgo así?'. Lo pensé mucho y consideré que este también es mi lugar hoy. El transmitir un mensaje claro desde el conocimiento", subrayó a El Observador.

Rey es internista y neumóloga especializada en fibrosis quística y enfermedades raras. Trabajó como docente en la facultad de Medicina de la Universidad de la República por 15 años y publicó trabajos científicos en diversas revistas médicas locales e internacionales. Actualmente, es vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Neumología y directora del Departamento de EPOC de la Asociación Latinoamericana de Tórax.