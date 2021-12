El aliento de Peña a ediles para que Montevideo "haga punta" entre intendentes del interior

Adrián Peña fue el primer –y único– dirigente de alto perfil del Partido Colorado en pronunciarse públicamente sobre el préstamo del BID por US$ 70 millones solicitado por la administración de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo (IM). Mientras el resto mantiene un cauto silencio en los incipientes entretelones políticos del debate, el ministro de Ambiente ya dio su visto bueno desde su investidura.

El jerarca reiteró su postura –expresada el pasado martes a la salida de un encuentro en Torre Ejecutiva– ante el Comité Ejecutivo Departamental (CED) de su fuerza política, que sesionó por Zoom en la noche del jueves. Dos días antes ya había comentado a los cuatro ediles colorados que con el proyecto de Cosse estaban las condiciones dadas para que Montevideo "haga punta" en materia de limpieza respecto al resto de los gobiernos departamentales.

Es que uno de los ejes de su administración es profundizar en un Plan Nacional de Gestión de Residuos, mandatado por la ley aprobada al cierre de la última gestión del Frente Amplio. Esa política le implica coordinar con cada intendencia la elaboración de un plan departamental, en muchos casos con la apuesta a encontrar soluciones de cogestión. Tal fue el caso de Rivera y Tacuarembó anunciado la semana pasada, en que ambas comunas acordaron tener un vertedero en común.

En ese sentido, Peña sostuvo ante los colorados de Montevideo que su trabajo sería "más sencillo" si los ediles de su partido dan la nota y acompañan la propuesta de la intendencia frenteamplista, que pretende destinar más de la mitad de los montos a conceptos de recolección de residuos, tales como la instalación de nuevos contenedores, construcción de ecocentros y el montaje de una nueva planta de clasificación.

El ministro explicitó que no buscaba ejercer "presión" sobre los ediles, en tanto ellos tendrían la última palabra al sopesar otro tipo de elementos políticos sobre la mesa. No obstante, relató que de no brindar los votos –el Partido Colorado en Montevideo tiene la llave para conceder la mayoría especial al Frente Amplio en Montevideo– los intendentes del interior podían recriminarle las exigencias impuestos desde el Ministerio de Ambiente mientras que su propia fuerza política no habilitaba la realización de un programa clave.

Peña señaló que el apoyo de los ediles a Cosse le brindaría mayor espalda y legitimación a la hora de negociar con el resto de las comunas.

El próximo lunes el tema ingresará a la órbita del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) conducido por el expresidente Julio María Sanguinetti. El actual secretario general del Partido Colorado había sugerido el miércoles a sus ediles que "hay que vestir la novia", en referencia a su visión de que era positivo que se aportara una "impronta" colorada el proyecto en debate, tal como informó El Observador.

La IM requiere sí o sí de algún apoyo de bancadas opositoras, dado que el endeudamiento excede su período de gobierno. Los colorados aparecen hoy con una postura más flexible que la manifestada por los nacionalistas, que demandan que se le extraiga recursos al rubro de limpieza para redirigirlos a obras de saneamiento.