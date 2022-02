El amor $alvará al mundo

LeRoy Robert Ripley (1890-1949) fue un dibujante y empresario estadounidense de gran imaginación que entre otras cosas acuñó para la eternidad la frase “Believe It or Not” (créalo o no) y cuyo apellido quedó asociado a la expresión “es de Ripley”, que comenzó a ganar popularidad en 1918. Believe It or Not se llama el tema cantado por Joey Scarbury que el 13 de junio 1981 llegó a la posición número 2 del ranking de Billboard y que ha sido utilizado en infinidad de comerciales. Créalo o no, el Día de los Enamorados celebrado el pasado 14 de febrero tuvo en Estados Unidos, país en el que más se gasta en esa fecha, un éxito extraordinario, aunque cayera un lunes y la pandemia siga y amague con seguir acompañándonos. Si alguno de ustedes prestó atención a los medios informativos online de ese país, habrá observado sorprendido, como yo lo estuve, que las noticias más leídas en esa fecha estuvieron todas relacionadas con los planes de las parejas de famosos para la noche y los mensajes que se enviaron. ¡Qué invasión rusa a Ucrania o desempleo, ni que ocho cuartos! La palabrería semántica del amor expresado en frases muy acotadas reinó por al menos 24 horas. La cursilería estuvo de parabienes y también el capitalismo en su versión romántica.