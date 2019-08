El avión que no termina de llegar

En 2020 American Airlines dejaría de utilizar el vetusto Boeing 767-300 para el vuelo directo entre Montevideo y Miami. El año tiene 12 meses, por lo tanto, ¿cuándo? En enero será difícil, por lo tanto, podría ser en cualquiera de los otros once meses. La espera podría prolongarse hasta diciembre, es decir, falta bastante para que los anhelos de los pasajeros coincidan con la realidad. Es un hecho que el problema operativo causado por el Boeing 737 Max ha dejado a la empresa sin suficientes aviones para cubrir todas las rutas, por lo tanto, el proceso de cambio de su flota ha sufrido una postergación.

¿Cuál nave será la sustituta del venerable modelo que tan bien ha cumplido su ciclo? Un 777, difícil, pues Uruguay es un mercado pequeño y habría serios problemas para cumplir con la cuota de pasajeros requerida por vuelo para que la ruta no vaya a pérdida. Lo más seguro, por consiguiente, es un 787, de menor capacidad, pero más flamante que el anterior.

Lo que está claro, es que los días del 767 en la flota de American están contados. El presidente de la aerolínea, Doug Parker, ha dicho en reiteradas ocasiones que el Boeing 767 es una mala experiencia para el cliente, habiendo sugerido que necesitaban retirar el avión cuanto antes. El modelo, además, debido a la cantidad de años que lleva en servicio, ha sufrido percances mecánicos en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, en junio pasado un 767-300, que volaba de Budapest, Hungría, a Filadelfia, tuvo que desviarse y aterrizar de apuro en el aeropuerto de Frankfort, pues el piloto sospechó que había una pérdida de combustible.

Aterrizó sin mayores inconvenientes a los 90 minutos de haber despegado. El avión que sufrió el desperfecto llevaba casi 25 años prestando uso para American, que lo había comprado nuevo en 1995. American utiliza ese mismo avión para vuelos en Europa y el Caribe. Tres años atrás, otro 767-300 de American, con 170 personas a bordo, tuvo un serio inconveniente luego de que el capitán abortara el despegue en el aeropuerto de Chicago al momento de estar carreteando. Parte del avión accidentado se prendió fuego.

La Boeing ya no fabrica más el modelo 767 para pasajeros, solo aviones de carga y militares en ese modelo que tan buenos resultados le ha dado a la industria aeronáutica. American Airlines todavía lo utiliza para vuelos internos, en el continente europeo, y en América Latina. Lima es otra de las ciudades a las que vuela con 767-300. Tal como lo pude comprobar en abril pasado, en vuelo entre Filadelfia y Dallas, los 767-300 que todavía utiliza la aerolínea en vuelos nacionales, han sufrido un mejor reacondicionamiento interno que el empleado para la ruta entre Montevideo-Miami, que parece parte de una época ya perimida y es algo así como la posdata de una historia que se ha prolongado más de la cuenta.

En febrero de 2006, en lo que parece parte de otra vida por todo el tiempo que ha pasado, en el edificio central de la empresa, entrevisté al entonces presidente y CEO de American Airlines, Gerald Arpey. Una de las preguntas era sobre la posibilidad de que la aerolínea basada en Forth Worth, Texas, cambiara el color de los aviones, tal como lo había hecho en ese entonces su principal competidora, United Airlines, que actualmente paso a lucir el logo y los colores que pertenecían a Continental, aerolínea con la cual se fusiono en.

De manera enfática, Arpey me dijo que los colores y el logo tan característicos eran por historia la principal seña de identidad de la empresa y que sería un signo de “inseguridad” abandonarlos por una nueva imagen. Pues bien, tal parece que la “inseguridad” triunfó, pues los aviones de American cambiaron de color y desapareció el logo de las dos A en letra helvética con un águila en medio. La nueva imagen incluye una bandera estadounidense pintada en la cola, la que sustituyó a las características AA mellizas. Además, ahora los aviones están pintados en color blanco perlado que sustituyó al característico gris metálico.

El de American Airlines, una vez desaparecidas Pan American y TWA, era sin dudas el logo más reconocibles entre los de todas las aerolíneas, por lo que su desaparición puso fin a una época que duró 45 años, pues ese es el tiempo en que la empresa mantuvo los aviones pintados con el estilo actual y a punto de ser retirado por completo. Difícil decir con certeza por qué la dirección de American decidió cambiar una imagen tan reconocible y que contribuyó en gran manera al prestigio mundial de la empresa, aunque seguramente la decisión tuvo que ver con la dura etapa que vivió en años recientes la aerolínea, tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y de haberse amparado al llamado capítulo 11, tal como se le llama en EEUU al concordato.

Para comenzar una nueva etapa y de esa manera sobrevivir fortalecida los turbulentos tiempos que cada tanto visitan a la industria aeronáutica, American Airlines pasó a estar bajo el dominio de quien fue su gran competencia en algunos mercados, US Air, cuyos ejecutivos decidieron mantener el nombre de la empresa basada en Texas. El emerger vino acompañado en un cambio de look de los aviones. El nuevo, o no tanto, es tan atractivo como el anterior. El ejemplo empleado, que sirve para destacar la lentitud como se procesan los cambios en American Airlines en algunos aspectos, puede aplicarse por analogía a las decisiones referidas a los modelos de avión a utilizar en determinadas rutas. Puede llevar más tiempo del prometido.