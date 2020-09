El beso de Lacalle Pou al Gran Campeón y una lluvia de anécdotas en la pista de Criollos

La calificación de ejemplares de la raza equina Criollos en la Expo Prado 2020 quedará especialmente grabada en el historial de acontecimientos organizados por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y por la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU), por varios motivos que van más allá de lo ya acostumbrado este año: las fotos para recordar a los animales premiados con sus cabañeros luciendo tapabocas.

Además de que la calidad volvió a sorprender gratamente porque sigue evolucionando año tras año, con dos grandes campeones seleccionados por el jurado Juan Montans de un nivel magnífico, el presidente de la República –Luis Lacalle Pou– lideró la entrega de premios jerarquizando al momento más esperado de la jura y además hubo un desparramo de lindas anécdotas.

Algunas de ellas fueron: Lacalle Pou, desprovisto de todo protocolo serio, tapaboca de por medio besó al Gran Campeón en su cuello cuando fue a colocarle la cocarda tricolor que distingue al mejor macho; poco antes, el expositor de la Gran Campeona terminó siendo la cabaña que lidera Marcos Uriarte, el hermano del actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (Carlos María), a quién el destino le deparó vivir un momento especialmente emotivo, premiar a la yegua que preparó y presentó su hermano Marcos en una cabaña creada por su padre.

100 años de Criollos en la Expo Prado

Pero hubo más. Montans, el jurado, además de felicitar a la ARU y a la gremial de criadores de la raza por realizar la Expo Prado con todo lo que eso signifca, previo a coronar al mejor de los machos mencionó especialmente que este año se está cumpliendo el 100° aniversario de cuando por primera vez ejemplares de la raza Criolla, nominada Patrimonio Cultural Intangible en Uruguay, fue expuesta en la Expo Prado. “Eso es un gran orgullo”, remarcó. Y fue contundente al decir que todo lo relacionado con el caballo Criollo “lo tenemos como un estilo de vida”. También agradeció a su familia y de modo especial a María Eugenia y Juan Ignacio, hijos suyos y secretarios de pista en la actividad de jura. Y los felicitó por la labor.

Leonardo Carreño

Gran Campeón en Criollos.

En machos, Santa Marcia y una cabaña de Brasil

Gran Campeón fue el box 487, el colorado Laberinto de Santa Marcia TE, criado por Santa Marcía (Artigas) y expuesto por Flavio Piegas (Santa Marcia) y Martín Giudice Galant.

Flavio Piegas, emocionado porque cuando se le preguntó sobre el valor del premio recordó a Ulises, el cabañero brasileño de la firma que trabaja diariamente con el ahora Gran Campeón y no pudo viajar a Montevideo por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria, declaró: “Ya nos tocó ganar, pero siempre es una enorme emoción para toda la familia cuando pasa, para todo el equipo que se merece esto, ganamos con un potranco de producción propia que debutó y ganó en medio de caballos de mucho nivel, ya lo vendimos a este animal en el remate de la cabaña para una firma brasileña que lo comparte con nosotros y confió en Santa Marcia para exponerlo acá; ahora lo vamos a preparar para la exposición de la FICCC (Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos) del año que viene (que se hará en Uruguay)”. Donde, seguramente, será candidato.

La premiación al Gran Campeón la realizaron, además de Lacalle Pou; el ministro Uriarte; el presidente de la ARU, Gabriel Capurro; y el presidente de la SCCCU, Diego de Brum.

Leonardo Carreño

El presidente saluda al cabañero del Gran Campeón en Criollos.

Reservado Gran Campeón fue el box 491 (el zaino Coe Clandestino, criado y expuesto por Santa María, de Carlos y Natalia Parietti); Tercer Mejor Macho el 486 (el gateado Arrayan Tuerca 1850 TE, criado y expuesto por La Constancia, de Sapelli Gutiérrez Hnos); y Cuarto Mejor Macho el 490 (el lobuno Yubely Fénix 1056, criado y expuesto por Rancho Yubely, de César Andrés Musselli Benedetto).

Leonardo Carreño

Gran Campeona en Criollos.

En hembras, Santa Genoveva

Gran Campeona fue el box 509, la gateada Genoveva 737, criada y expuesta por Santa Genoveva (Bañado de Media, Cerro Largo), de Marcos Uriarte Bregante.

Marcos, junto a su hermano Carlos María, atendieron a los medios de comunicación al costado de la pista. Los tapaboca que ambos tenían (el ministro con uno que tenía la sigla MGAP y su hermano con uno que tenía el nombre de la cabaña) evitaron que se les viera la enorme sonrisa que tenían por tanta alegría. Poco antes, cuando el ministro era parte del grupo de autoridades que iban a entregar los premios a la mejor de las hembras Criollas, se enteró sorpresivamente que la yegua de su hermano era finalista cuando la vio ingresar y reconoció la marca. Y cuando el jurado la eligió como Gran Campeona casi como un hincha se giró hacia donde estaban Marcos y otros familiares y con el puño en alto celebró. “Lo que pasa es que uno sabe todo lo que cuesta esto, el esfuerzo diario por años de Marcos y su familia, no es nada fácil tener un animal que gane en una pista con tanta calidad… un Gran Campeón de la casa de uno no se logra todos los días, la verdad es que el destino me jugó esta pasada, fue una sorpresa que no esperaba y me queda para contarla”, declaró riendo. Marcos comentó que “la alegría es enorme y es difícil definirla a la Gran Campeona porque la yegua de uno siempre es la más linda, pero el jurado también la eligió y lo que más nos deja contentos era que había animales excelentes en la pista. Nosotros tenemos como norma trabajar con madres todas nuestras”, con marca de la cabaña que inició el padre de Marcos y Carlos María hace ya varias décadas. “Esto siempre es una caricia al alma, nos ayuda a trasladar enseñanzas a los más jóvenes, a pasarles ese amor entorno a la crianza de un animal, una esencia que en Uruguay debemos conservar”, concluyó el ministro.

Leonardo Carreño

Carlos María y Marcos Uriarte.

La premiación a la Gran Campeona fue realizada por Capurro, como se dijo Uriarte y De Brum.

Reservada Gran Campeona fue el box 507 (la gateada Filosa de los Recuerdos, criada y expuesta por Los Recuerdos, de Fabián Guedes Bremermann); Tercer Mejor Hembra el 514 (la doradilla Guannabara Recoleta, criada en Brasil y expuesta por Jorge Holtz); y Cuarta Mejor Hembra el 511 (la zaina overa Distinguida Perdiguera, criada y expuesta por La Perdíz, de Cecilia Mailhos y Suc. De José Cassarino).