El candidato opositor Efraín Alegre prometió que recuperará "el dinero de la corrupción"

El candidato presidencial del frente opositor Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre, anunció que de ganar las elecciones del próximo domingo 30 de abril creará una secretaría para recuperar el dinero de la corrupción, implementará un plan de medicamentos gratuitos para la población de menores recursos, anulará las revisiones ilegales de tierras públicas y rebajará las tarifas de la energía mediante la revisión de los acuerdos con Argentina y Brasil por las represas de Yacyretá e Itaipú.

Alegre realizó el anuncio en el marco de una conferencia de prensa, luego de haber apuntado el día anterior durante un acto de campaña contra el exmandatario Horacio Cartes, mentor del candidato del oficialista Partido Colorado, Santiago Peña. “Que se prepare toda la gavilla de delincuentes porque vamos a establecer una secretaría para recuperar y devolver al pueblo todo lo robado”, había señalado durante un acto de campaña.

El candidato de la Concentración aseguró que las medidas anunciadas serán las primeras que adoptará apenas asuma si gana los comicios, en los que Paraguay elegirá al sucesor de Mario Abdo Benítez, además de 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados; elección presidencial que no contempla balotaje.

Alegre aseguró en que “el dinero recuperado” será usado para llevar adelante “los cambios que el país necesita”. Una propuesta similar a la que implementó en México Andrés López Obrador mediante la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y que en el caso de la propuesta de Alegre llevará el nombre Secretaria para la Recuperación del Dinero Robado al Pueblo.

“La situación de nuestro país requiere de un presidente con carácter y firmeza para tomar las decisiones que Paraguay necesita. Primero se reían cuando decíamos que no íbamos a hacer la Concertación. Luego decían que no íbamos a conseguir unas internas abiertas. Ahora, ya nadie duda que vamos a ganar”, remarcó el candidato Alegre, que según las encuestas de intención de voto mantiene una leve ventaja sobre Peña.

Según Alegre, que lidera un conglomerado de partidos y movimientos muy heterogéneos, los “datos del Banco Interamericano de Desarrollo” confirmarían que “con la repartija de cargos y la corrupción se están robando 6 millones de dólares por día”. Una referencia directa a las acusaciones cruzadas entre Abdo Benítez y Cartes, las dos principales figuras del Partido Colorado, ambos señalados por Estados Unidos por casos de corrupción.

“Después nos dicen que no se puede, que no hay plata. No hay plata porque la plata del pueblo paraguayo está en el bolsillo de estos sinvergüenzas, de los Peña, de los Cartes y de toda esa gavilla, y eso vamos a cambiar”, añadió Alegre, quien según los observadores locales se podría ver favorecido por las divisiones del oficialismo y las candidaturas del exsenador Paraguayo “Payo” Cubas y del exministro del Interior Euclides Acevedo, dos postulantes que podrían restarles votos a Peña.

Con relación a la prometida rebaja de las tarifas de la energía, Alegre señaló que tiene como objetivo “aumentar el consumo energético” de “los usuarios más humildes y de la clase media que consume hasta 500 kilovatios por mes” y, adicionalmente, beneficiar a “las microempresas y a las pymes”.

El candidato, además, adelantó que realizará “subastas públicas para la venta de bloques de energía excedente al mercado brasileño a precio de mercado”. Un punto que los analistas locales señalan como conflictivo. Paraguay comparte con Brasil la represa de hidroeléctrica de Itaipú, pero el acuerdo establece que el excelente que cada país no usa debe ser vendido al socio a un precio por debajo de los valores del mercado; esto en un contexto en el que casi el 90% de lo generado es consumido por Brasil.

Otro punto importante de la propuesta de Alegre pasa por dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en 2017 por los expresidentes de Argentina Maurico Macri y de Paraguay Horacio Cartes, por el cual Asunción reconoció una deuda de US$ 4.000 millones con su contraparte por la represa Yacyretá que ambos países comparte, monto que se comprometió a saldar vendiendo energía a un precio muy por debajo al valor de mercado.

Alegre adelantó también un plan para “ordenar la salud preventiva a través de las unidades de salud familiar”, la creación de “un banco de medicamentos para remedios esenciales” y una reprogramación presupuestaria con “una baja del 25% de los gastos de viajes y viáticos de toda la administración central para destinarlos al programa Pohã (Remedios) Gratis”.

Con relación a la tenencia de la tierra, el candidato de la Concertación adelantó que de llegar al Palacio López, la sede del Ejecutivo, intervendrá el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para que “en seis meses ordene la situación, rectifique las adjudicaciones ilegales e impulse las adjudicaciones a los sujetos de la reforma agraria respetando el derecho a la propiedad”.

Esta última propuesta se relacionado con la concentración de la tierra en pocos propietarios, muchos de ellos exfuncionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que se vieron beneficiados con el otorgamiento de unas 8 millones de hectáreas.