El Chapo falso fue a conocer al Chapo verdadero

"Vine a empaparme, a aprender". Eso dijo un emocionado Alejandro Edda, en los momentos previos a conocer a Joaquín "Chapo" Guzmán Loera en el juicio que el capo mexicano de la droga enfrenta en Nueva York. Pero, ¿quién es este Edda y por qué fue a visitar al Chapo? Edda es, ni más ni menos, que El Chapo, pero en la ficción. El actor mexicano de 34 años interpreta al exlíder del cartel de Sinaloa en la serie Narcos: México de Netflix.

Según le comentó a El País de Madrid, el encuentro entre ambos en el juzgado fue "surreal". "El corazón empezó a latirme y las manos me sudaban", dijo. Edda comentó, también, que quería aprovechar el momento para aprender más sobre los movimientos y las expresiones del narco, del que solo había visto videos. "Es un ser humano que existe. Me fijo en sus maneras, en su mirada, en como se toca la cara, sus facciones. Me ha aportado mucho la experiencia".

Después de verlo durante varias horas, Edda –que también estuvo en la serie Fear The Walking Dead y la película Barry Seal: solo en América– comentó que se sintió intimidado por la mirada del Chapo y que, además, le sorprendió la atención del hombre en el interrogatorio. "Siento que está muy concentrado en todo lo que está sucediendo, está muy presente y se le ve bien de salud, tiene buen semblante y se lo nota sano".

"Me pongo en el lugar de la gente que sufre las consecuencias del narcotráfico y es terrible", dijo. El actor se quedará por algunos días más en la ciudad estadounidense asistiendo al juicio.

Narcos: México se estrenó a mediados del año pasado y funciona como una serie independiente de Narcos, que en tres temporadas contó la historia de los carteles de Medellín y Cali en Colombia. En esta entrega, la serie narra el ascenso al poder de las organizaciones criminales de México, hoy grandes dominadoras del mercado mundial de la droga. Además de Edda como el Chapo, Narcos: México está protagonizada por Diego Luna y Michael Peña.