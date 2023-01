El costo de 1 GB de datos móviles en Uruguay: cuánto cuesta y qué tan caro es respecto al resto del mundo

El costo promedio de 1 GB de datos móviles en Uruguay está entre los 10 más baratos del mundo, según un estudio global divulgado por Statista y elaborado por Cable.co.uk.

Cable.co.uk es un sitio comparación de precios que analiza las ofertas de banda ancha, televisión y telefonía móvil de Reino Unido y establece comparaciones con todos los países del mundo.

El estudio, que analiza 5.292 planes de datos móviles en 233 países, tiene a Uruguay en el puesto noveno con un costo promedio de 1 GB de US$ 0.27.

En pesos uruguayos, el plan de datos que cuesta más barato vale $ 9.50 el gigabyte. El plan más caro $ 572,50.

La investigación, que recopila datos de 20 planes en Uruguay, muestra una disminución del precio promedio del gigabyte en en el país en los últimos años.

En 2019, el precio promedio costaba US$ 2.80, en 2020 US$ 1.58, en 2021 US$ 1.51 y en 2022 US$ 0.27.

El primer lugar lo ocupa Israel con un costo promedio de US$ 0.04, en el segundo puesto está Italia con un costo de US$ 0.12. Luego le siguen, San Marino, Fiji, India, Kirguistán, Francia y Moldavia.

Por detrás de Uruguay, en el puesto 10, está Nepal. Luego aparecen Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, Haití, Uzbekistán, Kazajistán, Tailandia, Turquía, Bután y Monaco.

"Estados Unidos es una de las naciones desarrolladas más caras para comprar datos móviles, ocupando el puesto 202 en el mundo, con un costo promedio de 1GB de US$ 5.62", dice el estudio.

El lugar más caro del mundo para comprar internet móvil es Santa Elena, donde el coste medio de 1 GB es de US$ 41,06, más de mil veces de lo que cuestan los datos móviles en Israel. Entre los países sudamericanos, Uruguay lidera en el ranking entre los más baratos, le sigue Colombia (US$ 0,49) y Chile (US$ 0,51).

"Son los únicos países sudamericanos que se ubican entre los 50 más baratos del mundo", añade la investigación.

Brasil (US$ 0,74) es el siguiente más barato de América del Sur seguido de Ecuador (US$ 1,00). La más cara de la región es las Islas Malvinas a US$ 38,45, que también es la segunda más cara del mundo.

Argentina está en el puesto 108 con un precio promedio de US$ 1,08.

Los motivos de por qué cuestan baratos los planes

Dan Howdle, analista de telecomunicaciones de consumo de Cable.co.uk, comentó en el estudio que entre los países más baratos "algunos tienen una excelente infraestructura de banda ancha móvil y fija, por lo que los proveedores pueden ofrecer grandes cantidades de datos, lo que reduce el precio por gigabyte".

También da una explicación de países donde es barato, pero tienen infraestructura menos avanzada. En esos casos, "la economía dicta que los precios deben ser bajos, ya que eso es lo que la gente puede pagar".

En el último año el precio promedio del gigabyte muestra una disminución en Uruguay, según el estudio. Esto coincide con el costo de internet que calcula la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec).

El costo de internet se redujo 75% en los primeros seis meses en Uruguay, según un análisis de Ursec que estudió cómo mutó el precio debido a la vigencia de la portabilidad numérica, vigente desde enero de 2022.