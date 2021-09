El desafío de Peñarol ante Fénix: el equilibrio de Pallas y los fantasmas de Maureen

Peñarol recibirá este viernes, a la hora 20:00, a Fénix en el Campeón del Siglo en el arranque de la segunda fecha del Torneo Clausura.

El aurinegro viene de ganarle a Plaza Colonia en el Prandi descontando tres puntos en la Tabla Anual para superar la línea de Nacional.

Mauricio Larriera no hará variantes para jugar ante los albivioletas a pesar de que el jueves de la semana próxima recibirá a Athletico Paranaense (hora 21:30) en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El entrenador no descuida el objetivo del torneo local porque Peñarol apunta a cortarle a Nacional el tricampeonato.

De esta forma, el equipo arrancará con Kevin Dawson, Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Walter Gargano, Facundo Torres; Agustín Álvarez Martínez.

Torres volverá a sumar minutos desde el vamos para seguir recuperando forma física y futbolística tras sufrir un esguince de tobillo que lo sacó en el arranque del partido ante Sporting Cristal en Lima, por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana y que lo hizo perderse la reciente triple fecha de Eliminatorias con Uruguay.

Su reemplazante seguramente sea el argentino Nicolás Gaitán que este viernes hará su estreno con Peñarol. No juega desde el 14 de mayo y necesita minutos porque fue la gran apuesta que hizo el aurinegro para este semestre.

Fénix post Juan Ramón

Desde que Juan Ramón Carrasco se hizo cargo del equipo de Fénix, por segunda vez en su carrera, en mayo de 2018, jugó siete veces contra Peñarol y solo le ganó una.

Este fue el detalle de los partidos dirigidos por Carrasco ante Peñarol, al que solo le ganó por el Intermedio 2020 cuando el aurinegro era dirigido por Mario Saralegui.

Torneo Resultado Entrenador Cancha Goles Clausura 2018 Peñarol 2-0 Diego López Campeón del Siglo Darwin Núñez, Giovanni González Apertura 2019 Peñarol 2-1 Diego López Capurro Lucas Viatri, Ignacio Lores; Maximiliano Pérez Clausura 2019 Peñarol 2-1 Diego López Campeón del Siglo Lucas Viatri, Xisco Jiménez; Roberto Fernández Apertura 2020 0-0 Mario Saralegui Capurro Intermedio 2020 Fénix 1-0 Mario Saralegui Capurro Luciano Nequecaur Clausura 2020 Peñarol 3-1 Mauricio Larriera Campeón del Siglo David Terans 2, Agustín Álvarez Martínez; Maureen Franco Apertura 2021 0-0 Mauricio Larriera Capurro

Tras perder 5-2 con Liverpool por la séptima fecha del pasado Apertura, Carrasco fue cesado en su cargo luego de tres años y tras un breve interinato de Murad Djellatian, el zaguero Ignacio Pallas se convirtió en entrenador del equipo.

De su mano, Fénix ganó cinco partidos, empató dos y solo perdió contra el campeón Plaza Colonia.

Pallas buscó darle al equipo solidez y consistencia al equipo para lograr un adecuado equilibrio entre las facetas defensivas y ofensivas.

"Los resultados se han dado respaldados por un funcionamiento y es muy positivo el balance, desde un primer momento hablamos que necesitábamos ser ordenados y compactos en defensa y ataque. Esa fue la base de todo", contó Pallas a Referí.

Diego Battiste

Ignacio Pallas

"No hay mucha vuelta en esto, los resultados se basan en el trabajo que se hace, en el compromiso de los jugadores; lo tenemos todo muy claro, ojalá sigamos haciéndonos fuerte", expresó

El cambio de compañero a entrenador no lo afectó para el manejo del grupo: "Era algo que ya sabía a la hora de aceptar ser el entrenador del equipo, pero la tranquilidad y el empujón final me lo dio el hecho de era saber el plantel de jugadores y personas que iba a dirigir y eso lo confirmé desde el primer día. En la primera charla les dije que yo soy el mismo que me sentaba a tomar mate pero que ahora tengo que tomar las decisiones", afirmó el zaguero devenido en DT.

En sanidad de Fénix están Andrés Schetino, Diego Barboza y Guillermo Pereira, quienes no serán de la partida ante Peñarol.

La marca de Maureen Franco

A los 37 años, Maureen Franco llegará ante Peñarol en el mejor momento de su temporada tras anotarle tres goles a Rentistas.

En la presente temporada suma seis goles y en 2020 totalizó 18.

Contra Peñarol le marcó un gol este año en la derrota 3-1, correspondiente al Clausura 2020.

Pero con Cerro y Cerrito le marcó dobletes.

Doblete con Cerro en el Campeón del Siglo

Con Cerro fue en Campeón del Siglo para un triunfo 2-1 del Villero por el Apertura 2017.

Con Cerrito fue por el Apertura 2009 en un encuentro que terminó 2-2 marcando para el aurinegro Rodrigo Canosa, en contra, y Antonio Pacheco de penal.

La previa

Peñarol: Kevin Dawson, Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Walter Gargano, Facundo Torres; Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera

Fénix: Luis Mejía, Juan Álvez, Jonathan Toledo, Ruben Carlos, Francisco Martirena, Adrián Argachá; Ignacio Sosa, Ángel Rodríguez, Agustín Alfaro; Maureen Franco y Nicolás Machado. DT: Ignacio Pallas

Cancha: Campeón del Siglo

Hora: 20:00

Juez: Esteban Ostojich

Canal: VTV