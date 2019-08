El dólar cotiza estable en el mercado local tras fuerte suba del lunes

Tras la fuerte suba registrada el lunes en medio de la turbulencia política y económica de Argentina, el dólar cotizaba estable este martes en el mercado cambiario local.

En las pizarras del Banco República (BROU) la divisa se negociaba a mediodía a $35,05 para la compra y $ 36,55 para la venta, valores similares al cierre de la sesión anterior.

Por su parte, en las pantallas de los cambios privados el dólar cotizaba sin grandes cambios, en la franja de $ 34,75 para la compra y $ 36,75 para la venta.

El dólar mayorista cerró el lunes con una suba de 1,58% respecto al viernes y quedó en promedio a $ 35,90. En ese contexto, el Banco Central (BCU) intervino fuerte y envió una señal de que no está dispuesto a convalidar una depreciación abrupta del tipo de cambio. La autoridad monetaria vendió US$ 74 millones en el spot de sus reservas, además de otros US$ 32 millones en operaciones a futuro.

Por otra parte, en Argentina el dólar sumaba 6 pesos este martes y se vendía a 61 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA). En la misma línea, el precio promedio del billete se ubicaba en 60,30 pesos, tras cerrar a 57,30 pesos ayer.

Es que en el mercado mayorista del MULC, el arranque de la rueda fue "complicado", según los analistas; los inversores prefieren esperar, optan por la cautela y casi no se opera.

A una hora de la apertura del mercado, el mayorista se negociaba a 57 pesos, en el centro de las puntas mínimas y máximas de 56,50 pesos y 59 pesos. No obstante, el volumen de negocios era mínimo, no llegaba a los US$ 30 millones, cuando en una rueda tradicional, de comienzo a no se mueven unos US$ 600 millones como mínimo.

Esto mismo se vio reflejado ayer, en una rueda en la que si bien el tipo de cambio se disparó 23%, lo hizo con un volumen de negocios muy reducido, de US$ 500 millones.

El economista Diego Martínez Burzaco explicó que tras los resultados del domingo "el riesgo sobre activos argentinos sigue siendo fuerte", por lo que los inversores vuelven a inclinarse por el dólar. "Está con un spread de 10% en promedio, eso es claro que no hay mercado ni precio que actúe de ancla de cortísimo plazo. Vamos a ver cómo opera el BCRA hoy", analizó.

El banco de inversión Morgan Stanley señaló en un informe a clientes que el peso argentino puede depreciarse todavía un 20% más, lo que llevaba presión al mercado.

El peso volvía a liderarlas bajas frente al dólar. Mientras la moneda local perdía más de 6%, el resto de las monedas de la región ganaban terreno: hasta 1,14% se apreciaba el peso colombiano. De hecho, en la canasta de monedas emergentes de Bloomberg, ninguna divisa de la región operaba en terreno negativo.

