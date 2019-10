El dólar cotizó a la baja en Uruguay sin intervención del BCU

El dólar cotizó a la baja este martes en el mercado local y se negoció en el promedio mayorista a $ 37,453. Fue un día de calma en la región tras las presiones alcistas generadas en los últimos días con motivo de las elecciones en Argentina.

La divisa retrocedió 0,13% respecto al lunes, en una jornada sin intervención del Banco Central (BCU) y con operaciones por un total de U$ 14,4 millones. En lo que va de octubre la autoridad monetaria había vendido US$ 385 millones en 16 sesiones para frenar el avance del tipo de cambio.

En la pizarra del Brou el dólar al público se negociaba este martes a $36,73 para la compra y $ 38,23 para la venta. En las pantallas de los cambios privados el dólar se ofrecía en la franja de $ 38,45.

Por su parte, en Argentina el dólar mayorista terminó con una leve baja de 3 centavos hasta 59,47 pesos, mientras que no se movió de los 63,5 pesos en las pantallas del Banco Nación, en la que fue la segunda rueda luego de que el gobierno decidiera reforzar el cepo y llevar de US$ 10,000 a US$ 200 el monto de compras para atesoramiento.

Además, e l dólar blue perdió 7 pesos y se colocó en los 67 pesos. La divisa que se consigue en el mercado paralelo terminó en los 75 pesos el viernes previo a las elecciones presidenciales del domingo.

La baja de lunes y martes responde, según los analistas, a la falta de pesos en el mercado tras la fuerte dolarización pre electoral, sumado a los controles. Esta debilidad del dólar le permitió al Banco Central (BCRA) comprar US$ 100 millones para sus reservas que se sumaron a los US$ 60 que adquirió ayer. En Brasil a divisa subía 0,21% a 4,0006 reales por unidad.

La Fed decide

A nivel global, el dólar cayó el martes contra el euro, un día antes del final de la reunión de la Reserva Federal (Fed), que podría decidir un recorte de tasas de interés, mientras que la libra esterlina descendió en momentos en que Gran Bretaña parece dirigirse hacia elecciones en diciembre.

Los inversores seguirán de cerca las conclusiones de la reunión de política monetaria de dos días del banco central estadounidense y el dólar podría verse fortalecido si la Fed indica renuencia a nuevos recortes de tasas.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas, descendió después de datos que mostraron que la confianza del consumidor estadounidense cayó inesperadamente en octubre.

(Con información de El Cronista y Reuters)