El dólar mantuvo la racha bajista en el arranque de semana

El dólar registró este lunes su sexta jornada consecutiva a la baja en el mercado de cambios local. La divisa perdió 0,14% y quedó en el promedio interbancario en $ 43,268, según datos de la Bolsa de Valores de Montevideo (Bevsa). De esta manera continúa la racha bajista observada la semana pasada. Consultado sobre la dinámica del tipo de cambio en los últimos días, el presidente del Banco Central (BCU) Diego Labat dijo a El Observador que se debe a “presiones de oferta y demanda; no a otra cosa”.

En la comparación “punta a punta” de la semana anterior, la cotización del dólar cayó 0,86% “debido al incremento en la tasa de política del BCU y cierta debilidad del dólar en los mercados globales”, señaló la firma Puente.

Tras la suba de la tasa de interés que resolvió el BCU el miércoles pasado el economista, Javier de Haedo, advirtió sobre el posible ingreso de capitales especulativos “golondrina” de corto plazo. “Se prepara el terreno para el carry trade y para que baje el dólar, para que la inflación baje”, escribió su cuenta de Twitter.

Consultado al respecto Labat señalo que “hoy no está habiendo ingreso de capitales”. “En los últimos meses más bien alguno se ha ido. No sé qué va a pasar para adelante, pero no es eso”, señaló.

Por su parte, en la pizarra al público del BROU el dólar cerró a $ 42,05 para la compra y $ 44,45 para la venta, con un descenso de cinco centésimos respecto al cierre anterior.

En la jornada hubo operaciones por un total de US$ 19,7 millones.

A nivel regional, en Brasil -mercado de referencia regional- el dólar avanzó 0,21%, a 5,259 reales por unidad.

En Argentina no hubo operativa por ser feriado. La cotización del dólar blue era de 182 pesos el viernes pasado. La divisa avanzó luego que el Banco Central de Argentina (BCRA), anunciara que la liquidación de bonos en dólares deberá hacerse de forma directa en una cuenta bancaria del titular del mismo y no en una cuenta custodia o en cuentas de terceros.