El dólar mayorista cayó a la franja de los $ 40 y exportadores piden acción del gobierno

El dólar cayó este miércoles por octava sesión consecutiva y dejó la franja de los $ 41 en el mercado interbancario. El promedio de las transacciones de esta jornada se ubicó en $ 40,97, con un descenso diario de 0,7% respecto al martes. En total se operaron US$ 13,7 millones en esta jornada y no hubo intervención directa del Banco Central (BCU).

En la pizarra al público del BROU, el dólar cayó 15 centésimos respecto al martes y quedó a $ 39,85 para la compra y a $ 42,05 para la venta. Cuando falta una jornada para cerrar marzo, el dólar cae 3,7% en el mes y 8,4% ($ 3,7) frente a la última operación del año pasado ($ 44,70).

En Brasil en cambio, el dólar se fortalecía 0,6% frente al real esta jornada y se negociaba a 4,78 unidades por billete verde. De todas formas, en el acumulado anual el dólar en el mercado brasileño se depreció 14,2% frente al real. En tanto, en Argentina el dólar blue anotó este miércoles una suba de 1 y cerró en 198 pesos argentinos para la compra y 201 para la venta. De este modo, recuperó parte de las bajas anteriores, en medio de la estabilidad que ha estado mostrando tras el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, en Chile el dólar resintió el alza, menor a lo esperado, en la tasa de política monetaria que aplicó el Banco Central de Chile. El dólar terminó la jornada de este miércoles con una subida 9 pesos chilenos respecto al cierre de ayer, posicionándose en 789. La divisa estadounidense vuelve a ubicarse sobre la barrera de los 780 que se había alejado en las últimas sesiones y llegando incluso a mínimos de seis meses.

Por su parte, el dólar index —que mide la divisa estadounidense con las principales monedas del mundo— cae 0,60% ante la espera del desarrollo de nuevas noticias sobre el conflicto en Ucrania.

Exportadores piden acción del BCU y hablarán con el MEF

La Unión de Exportadores divulgó este martes un comunicado manifestando su “preocupación” por la baja en el precio del dólar en las últimas semanas, que alcanzó su menor nivel de los últimos dos años. En ese sentido, la gremial consideró "necesario generar mecanismos para evitar variaciones abruptas y persistentes como las que se vienen dando" sobre el tipo de cambio.

La responsable de Asesoría Económica de la UEU, María Laura Rodríguez, dijo este miércoles a En Perspectiva de radio Mundo que lo que genera preocupación en el sector es la "suma de varios días de caídas del tipo de cambio" y que por ello se decidió hacer pública la "preocupación" de los distintos exportadores del país, algo que también ya se ha hablado con las distintas autoridades del Banco Central hace un mes atrás.

"Lo que queremos expresar es la preocupación de algunos exportadores que no están teniendo aumento de sus precios de sus productos y sufren la caída de sus ingresos medidos en pesos debido a la cotización del dólar", explicó Rodríguez.

La asesora de la UEU añadió que lo que genera alerta es que "no hay una señal clara" de que la tendencia actual del tipo de cambio pueda revertirse. Indicó que el impacto mayor lo sufren los exportadores industriales y aquellos que están más focalizados en la región en particular, que no tienen alternativas de vender en otros mercados o no son productos alimenticios.

"Creemos que esta caída ha sido demasiado fuerte y consideramos que ha sido brusca", afirmó. Esto porque las autoridades del BCU han expresado en más de oportunidad que están dispuestas a intervenir en el mercado en la medida que se den cambios bruscos en la cotización del dólar en Uruguay.

Rodríguez indicó que las medidas que puede tomar el BCU "son diversas" y que no necesariamente debería ser una intervención directa en el mercado como ha hecho en el pasado. En ese sentido, explicó que no se pretende ir a "contrapelo" de lo que está ocurriendo en el mundo sino que en un mercado pequeño como el uruguayo puede existir "factores específicos" que ameriten algún tipo de medida como el cambio de portafolio que puede realizar una AFAP vendiendo dólares para comprar títulos de deuda en pesos. Otro de los factores que también ha incidido en las últimas semanas es la poca demanda que mostró Ancap para adquirir dólares para la compra de crudo. El ente es un jugador relevante del mercado, ya que es el principal importador del país.

"Nosotros (por los exportadores) consideramos que hay momentos que se debería actuar porque esos factores específicos son más fuertes de lo que deberían ser", consideró Rodríguez.

Por otro lado, la UEU tiene previsto plantear su inquietud también ante las autoridades del MEF para ver si existe algún tipo de paliativo que puede darse para atender la coyuntura de los exportadores que se ven más perjudicados por la depreciación del tipo de cambio, ya que hay casos de empresas que "pueden perder negocios" por una variación tan importante del dólar.

Con El Cronista y Diario Financiero