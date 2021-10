El dólar mayorista cerró la semana con una suba de 50 centésimos

El dólar mayorista cortó este viernes a una racha alcista que se extendió por 14 días en el mercado cambiario local. La moneda estadounidense se negoció en el promedio interbancario a $ 43,889, apenas 0,03% por debajo del jueves. En tanto, la última operación de la jornada se pactó a $ 43,83, con un descenso de 0,23% respecto al jueves. En total, se operaron US$ 15,2 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y no hubo intervención del Banco Central (BCU).

En una semana corta por el feriado del pasado lunes, la moneda estadunidense tuvo una nueva suba semanal de 1% (47 centésimos) respecto a la semana anterior, cuando también se fortaleció 1,1% frente al peso uruguayo.

Por su parte, en la pizarra al público del BROU, el dólar cedió 10 centésimos este viernes respecto al jueves. El billete cerró a $ 42,65 para la compra y $ 45,05 para la venta.

El tipo de cambio se fortaleció 2,4% en lo que de octubre y 3,7% en el año. Por su lado, el índice de riesgo país que elabora República AFAP (UBI), cerró la semana en 107 puntos básicos y cayó 3,6% respecto al viernes anterior.

En las últimas semanas el dólar se ha debilitado en distintos mercados emergentes ante el inminente retiro de estímulos de la Reserva Federal (Fed). Es que el banco central de EEUU podría comenzar a reducir los estímulos implementados a partir de la crisis económica desatada por la pandemia a mediados de noviembre o de diciembre, según se desprende de las actas de la última reunión que mantuvieron los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) divulgadas esta semana.

No obstante, los banqueros centrales siguen divididos sobre el grado de amenaza que supone la inflación en EEUU y la rapidez con la que podrían tener que subir las tasas de interés.

Los precios al consumidor en EEUU subieron 0,4% en setiembre, por encima del dato de agosto. Así, la inflación en EEUU llegó a 5,4% en los 12 meses en setiembre, un máximo en 13 años.

"En la reunión (del FOMC) no se tomó ninguna decisión sobre la moderación de las compras de activos, pero los participantes consideraron en general que, siempre que la recuperación económica se mantenga en la senda correcta, sería apropiado un proceso de reducción gradual que concluya a mediados del próximo año", se puede leer en las actas de la Fed.

Los miembros de la Fed debatieron la posibilidad de reducir las compras de bonos del Tesoro de a US$ 10.000 millones al mes y de los valores respaldados por hipotecas en US$ 5.000 millones al mes, pero varios directivos preferían recortes más rápidos. Actualmente la Fed está comprando alrededor de US$ 120.000 millones de bonos mensuales, entre ambos instrumentos. De esta forma, ese número se iría recortando de a US$ 15.000 millones mes a mes.

En la región

En el mercado brasileño, referencia para el mercado local, el dólar se debilitó 1% frente al real este viernes, que cotizaba a 5,45 unidades por billete verde. La bolsa de Brasil también cerró la semana con un avance de 1,2% respecto al jueves.

En Argentina, el dólar oficial minorista cerró este viernes a 98,50 pesos argentinos para la compra y 104,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación (BNA), con lo cual registró un incremento de 25 centavos respecto al jueves. Por su parte, el dólar blue o paralelo avanzó 1 peso para quedar a 183 pesos argentinos para la compra y 186,5 para la venta.

Con El Cronista-RIPE