El dólar subió por segundo día y esta vez sin la intervención del Banco Central

Tras la fuerte intervención del Banco Central (BCU) en el mercado cambiario en la última operativa hábil de agosto para sostener la cotización del dólar, el tipo de cambió en Uruguay abrió la operativa mayorista de setiembre con una avance de 0,18%, a $ 42,54 en el promedio de las transacciones. En esta jornada se transaron US$ 19 millones en el mercado interbancario (versus los US$ 71,9 millones de ayer martes) y no hubo intervención de la autoridad monetaria en el spot.

En pizarra al público del BROU, el dólar avanzó cinco centésimos para cerrar a $ 41,35 para la compra y $ 43,75 para la venta. Por su parte, en Brasil -mercado de referencia regional para Uruguay- el tipo de dólar tuvo el comportamiento opuesto y se debilitó 0,18% frente al real, a 5,18 unidades. El tipo de cambio cerró agosto con una caída de 2,8% en la variación punta a punta. El peso uruguayo fue de las monedas emergentes que más se valorizó durante el pasado mes, según la consultora CPA. #URUGUAY: Durante el mes de agosto el peso uruguayo fue una de las monedas de países emergentes que más se apreció respecto al dólar. Gran parte de este movimiento ocurrió luego de que el BCU aumentara la Tasa de Política Monetaria en 50 pbs el día 11/8. pic.twitter.com/4BvuVbDMot — CPA FERRERE (@cpa_ferrere) August 31, 2021 En la operativa del mercado mayorista de este martes, una de las novedades fue la intervención en el mercado spot (al contado) del BCU. El volumen operado esa jornada fue de US$ 71,9 millones (más del doble de lo habitual), de los cuales el BCU compró US$ 31,2 millones para apuntalar al tipo de cambio, que tuvo una pequeña suba y quebró una racha bajista que había encendido las alertas a los exportadores. Leé también Otro fuerte empuje de las exportaciones, que crecieron 40% interanual en agosto El pasado viernes, la Unión de Exportadores aprovechó sus instancias de intercambio con las autoridades del Banco Central para plantearles su “inquietud” y “preocupación” por la reciente debilidad del tipo de cambio.