El dólar volvió a agitarse y tuvo su mayor suba diaria en un mes

Cuando parecía que el Banco Central (BCU) había logrado su objetivo de apaciguar el mercado cambiario y donde incluso se había insinuado una tendencia bajista, en los últimos dos días la demanda por dólares se reavivó y con ello su cotización. En la operativa mayorista de este jueves, el dólar mayorista avanzó 0,68% en promedio (su máxima apreciación diaria desde el pasado 30 de abril) y quedó en $ 35,303.

Así el billete verde tocó un récord en su cotización nominal. La última operación que se pactó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) fue a un valor superior incluso ($ 35,33). La operativa fue por un monto relativamente acotado (US$ 15,5 millones) y el BCU optó por mantenerse al margen, contrario a la actitud que había mostrado sobre mediados de mayo cuando el dólar superó el umbral de los $ 35,20.

Al igual como ocurrió durante gran parte de mayo, las AFAP volvieron a mostrar avidez por hacerse de dólares en la plaza financiera uruguaya, según informaron fuentes del mercado a El Observador.

En la pizarra el público del BROU, el dólar subió 7 centésimos y quedó en $ 34,55 para la compra y $ 36,05 para la venta. En los cambios privados, por su parte, el dólar se ofrecía en las pantallas arriba de los $ 36,20 en la punta vendedora.

Por su parte, en Brasil el dólar volvió a mostrar una senda bajista este jueves. La moneda estadounidense se debilitó 0,3% y quedó a 3,88 reales. En tanto, en Argentina, el dólar cerró con una leve tendencia alcista e la mayoría de los segmentos. En el mayorista quedó en 44,93 pesos argentinos, y el minorista en 46,12, apenas cuatro centavos por encima del día previo.

La movida del BCU

Incómodo con la fuerte devaluación que mostraba el peso uruguayo en mayo, el BCU se vio obligado a realizar ventas de dólares millonarias en el mercado spot por US$ 571 millones ese mes para poner un techo a la disparada del tipo de cambio. A esto se sumó una recompra anticipada de letras por casi US$ 450 millones la pasada semana que los inversores optaron por retirar en la divisa estadounidense en su mayoría. Así, en menos de un mes, los agentes (básicamente AFAP y bancos) se quedaron con más de US$ 1.000 millones de las reservas de libre disponibilidad que tiene el BCU.

La mayor demanda de dólares en el mercado estuvo liderada por las AFAP, que resolvieron modificar sus portafolios de inversión, básicamente para adquirir papeles de deuda del gobierno uruguayo en los mercados globales que se transan en esa moneda. Con ambas medidas, el BCU consiguió quitarle presión a la devaluación del peso uruguayo desde fines de mayo hasta esta semana. También ayudó cierta calma en los países vecinos.

Fed condicionada bajar tasas

Las mayores tensiones de la guerra comercial hicieron que los inversores profundizasen su estrategia de cobertura durante mayo y busquen refugiarse en activos más seguros, principalmente en los bonos del tesoro americano. De esta manera, la tasa del bono americano a 10 años registró en mayo su mayor baja mensual en tres años.

Los riesgos de una desaceleración económica y de una recesión, comienzan a condicionar a la Fed a tener que bajar la tasa de interés. En ese sentido, analistas del mercado esperan a que la Reserva Federal mantenga o bien baje la tasa de interés en lo que resta de 2019 y comienzo de 2020. Esto de alguna manera es una buena noticia para los mercados emergentes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza este jueves sus previsiones de crecimiento para la economía de Estados Unidos en 2019 y 2020, pero advirtió de las consecuencias nefastas de la guerra comercial con China.

El FMI mejoró los pronósticos para el PIB a 2,6%, 0,3 puntos por encima de sus previsiones hechas en abril, con una moderación a 2% en 2020, según su informe anual sobre la economía de Estados Unidos.

Con AFP