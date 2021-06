El “efecto rebaño” que están provocando las vacunas, el riesgo de la variante Delta y cuándo se podría volver a la normalidad

La caída de todos los indicadores de covid-19 en los últimos días ha sido tan llamativa como rápida. Las gráficas de contagios nuevos, internaciones, positividad y muertes tuvieron un rumbo vertical hacia abajo. Se mantienen en niveles muy altos, porque los picos de la ola fueron de los mayores del mundo en números per cápita. Pero esa misma desastrosa ola tuvo como efecto secundario una gran cantidad de personas inmunizadas por infección, lo cual sumado a uno de los programas de vacunación más rápidos del mundo, están generando una cantidad de gente con anticuerpos ante el covid-19 tan grande que están forzando la curva a caer.

Lo que hasta hace pocos días era mirado con cautela por los especialistas, hoy ya no arroja demasiadas dudas, y es esperable que se mantenga, salvo que aparezca algún elemento que cambie las reglas de juego: en particular, apuntan a la variable Delta, surgida en la India y de la que aún se sabe poco, pero genera alerta por el riesgo de que escape a la inmunidad natural o la de las vacunas.

De todo eso, del horizonte de un fin de las restricciones actuales y de qué se debería mantener en esa nueva normalidad habló la inmunóloga María Moreno, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación.

¿Cómo se explica la actual caída de casos? Las vacunas están generando un efecto colectivo?

Las primeras caídas en cti se adjudican a la vacunación y protección que generan las vacunas a nivel individual. En su gran mayoría quienes están ingresando a CTI son personas no completamente inmunizadas. Muy pocas las que entran tienen las dos dosis y los 14 días posteriores. Ahí ya hay un efecto.

Es probable que lo que estemos viendo ahora sea un efecto colectivo, porque hay una caída de casos pero también de positividad. Estamos muy lejos pero nos vamos arrimando. Todo indica que es eso, porque no hubo más medidas de restricción de movilidad. También hay que tener en cuenta que muchos tienen una dosis de Pfizer que ya empieza a dar inmunidad.

A los completamente vacunados hay que sumarle los inmunizados por infección, que son al menos 10%, aunque algunos especialistas dicen que la media internacional es del triple de los detectados, lo cual sería otro factor que ayude. ¿Se puede estar dando eso también en Uruguay o no tanto por el alto nivel de testeo?

No sé si Uruguay tiene un alto nivel de testeo, porque se dejó de hacer el seguimiento de los casos. Un ejemplo cercano: mi marido apareció con síntomas en estos días y aún nosotros nos cuestionábamos como teníamos que proceder, quien tenía que aislarse. Cuesta mucho, se hace aleatoriamente y de acuerdo a necesidades. Puede ser que andemos cerca de esa cifra.

¿O sea que los recuperados de covid-19 pueden estar dando una mano grande a la campaña de vacunación?

El costo (de la ola) fue enorme, pero posiblemente estemos viendo un efecto secundario de ese costo. Además, cuando esas personas que se infectaron en los últimos meses reciban la vacuna van a tener una respuesta inmunitaria más fuerte. Es lo que puede estar pasando en Rivera. Es uno de los lugares donde se vacunó más rápido, con mucho Pfizer, es posible que un buen porcentaje de esos vacunados tuviera cierta inmunidad, entonces eso implica que la primera dosis ya opera como booster, y por eso podemos ver el efecto de protección más tempranamente. Porque por su locación geográfica no lo explica.

El único estudio serológico del que tenemos resultados en Uruguay se hizo a médicos de Rivera y dio que tenían anticuerpos el doble de personas que los casos detectados. ¿Hay un sesgo porque sea personal más expuesto o puede ser extrapolable ese dato?

Están más expuestos los médicos, pero también se controlan más.

¿Las bajas de los indicadores ya no tienen marcha atrás? ¿Qué podría hacerlos cambiar?

La variante delta sin duda. En Israel, con gran proporción de vacunados tuvieron brotes y han vuelto para atrás. Y brotes en el sistema educativo, en adolescentes. Esperemos que si aquí se vacuna a adolescentes las variantes no hagan tanto daño. Reino Unido también tiene un alza de casos.

Uruguay tiene una cantidad de casos per cápita mayor a Reino Unido y similar a la de Estados Unidos, donde los casos no están trepando a pesar de la delta. ¿Eso puede darle una protección adicional?

El infectado natural es muy heterogéneo, por eso lo convocamos a vacunar para tener una inmunidad más homogénea. Es difícil decir que sea mejor protección. Es cierto que la incidencia de reinfección en los atravesaron la enfermedad es mucho menor que la de las vacunas en sí mismo, si nos guiamos por los escasos casos de reinfección que hay en el mundo. Pero después tenés el ejemplo de Manaos, donde había una inmunización natural altísima y hubo muchos casos de reinfección. Otra vez: el efecto secundario que hoy tenemos en Uruguay es una alta inmunidad natural con la variante gama, que quizás pueda ayudar a la delta. Pero es muy difícil hipotetizar. Sería importante poder volver al sistema de aislamiento y seguimiento de casos. Porque el control epidemiológico que hacemos no se basa en todas las personas. Las personas que entran del exterior no van a hacer cuarenta obligatoria, y de ahí en más puede expandirse. Si los que vuelven del exterior en las próximas semanas pueden hacer cuarentena preventiva sería muy bueno.

No hay que olvidarse, también, que aún tenemos un 60% que no está completamente vacunado y que está expuesto a casos graves, mientras que en el otro 40% pueden llegar a perder efectividad, aunque no creo que baje a cero.

¿Es inmunidad de rebaño lo que estamos viendo?

Hay dos conceptos que se están usando indiscriminadamente: efecto rebaño e inmunidad de rebaño. Efecto rebaño habla de que tener cierto porcentaje de la población vacunada altera la incidencia de la enfermedad. Es lo que está pasando, se reduce circulación del virus y por ende la incidencia en vacunados y en no vacunados. Vamos por esa línea, con cada uno que aporta su granito de arena vacunándose. Nos contagiamos menos y si nos contagiamos lo transmitimos menos porque tenemos menos síntomas

La inmunidad de rebaño es un porcentaje tal que reduce sensiblemente la circulación, tanto que la persona no vacunada no se infecta, o se contagia uno más y se corta porque no encuentra a otra persona a la que contagiar. Eso es muy difícil y por eso hay que ir por la estrategia de vacunar a la mayor cantidad de gente para protegerse y controlar. No hay que olvidar que es un problema global, y mientras otros no lleguen a inmunizarse vamos a estar perforados por todos lados, y van a aparecer brotes.

¿Ante este panorama actual, cómo se imagina los próximos meses?

Hay distintas variables que pueden variar esa proyección pero me imagino un panorama con un alto porcentaje de personas vacunadas, en el que se bajan casos y vuelve la estrategia de seguimiento de casos. Aparecerán contagios en personas vacunadas pero fácilmente controlables, volviendo un poco a lo del año pasado, siempre y cuando no aparezcan variantes nuevas para las cuales la protección no alcance. En todo caso serían brotes relativamente controlables que si tenés buen sistema de trackeo y aislamiento son fáciles de sofocar.

Mantendría el seguimiento estrecho de los casos, entonces.

Yo voy un poco en contra de que si estamos vacunados no necesitamos hacer cuarentena preventiva (por contacto con un positivo). Quizás cuando mundialmente haya otro tipo de alcance de la vacunación o que la evolución de virus mute hacia una forma de menor severidad. Pero por ahora sigue habiendo casos graves. Además hemos desarrollado muchos mecanismos para que esa cuarentena no sea tan complicada, como trabajar desde casa. No estoy diciendo una cuarentena eterna. No me parece tan grave aplicarlo, así como otras medidas. Creo que hemos aprendido a usar tapabocas, los hemos visto con poblaciones como la asiática, que históricamente tienen actitudes más cuidadosas de higiene cuando los vemos en lugares de alta circulación como aeropuertos. Me sorprendió para bien ver que hoy los baños públicos tienen todos jabón, alcohol en gel. Creo que también el mate ya no se va a compartir tanto indiscriminadamente, y sí se va a poder seguir compartiendo en espacios más cerrados y controlados. Creo que en eventos multitudinarios vamos a ser más conscientes del cuidado personal, por ejemplo con el uso de tapabocas. Que tiene beneficios claros relacionados, como que el año pasado no tuvimos casi gripe, y también bajó mucho el virus sincicial en los niños. Esas protecciones ayudaron muchísimo. Tenemos que aprender, no olvidarnos de todo lo que hicimos y tener conciencia que no son tan complejos

¿Cuándo se imagina un escenario con más aperturas eventos masivos y la normalidad que muestran otros países del mundo?

Pasada la primavera, si no nos perfora la Delta y mantenemos el alto porcentaje de vacunación. Pero es muy difícil asegurarlo. Queda el porcentaje más vacilante hacia la vacunación, hay que convencerlos. Hay que continuar hasta que estén todos vacunados, o todos los que quieran y después hacer el esfuerzo de mantener esas pequeñas medidas de contención.

Y es muy importante mantener todos los estudios epidemiológicos y de serovigilancia, para ver cuánto dura la inmunidad. Recuperar el sistema Tetris, mantenerlo y muy importante, seguir con el análisis genómico para controlar que no aparezcan las nuevas variantes.

¿Por qué las últimas mutaciones están haciendo más grave la enfermedad y no menos como se especulaba el año pasado?

Es muy difícil medir letalidad cuando tenés olas, en las que la letalidad no depende solo del virus sino también de la respuesta que puede dar el sistema de salud. Como se transmiten mucho aumentan las muertes asociadas a las olas. No estoy tan segura que sea tan letal. Sí transmisible. Porque además las mutaciones son muy parecidas, no es que mute mucho más el virtus. Mucha más imaginación no tiene el virus. Lo que le conviene es tender a ser menos letal para seguirse reproduciendo.

¿Pero por qué este virus puso el mundo patas para arriba?

Porque nos agarró sin ninguna protección, a diferencia de los otros coronavirus, con los cuales apenas nacemos estamos en contacto. El niño es un buen ejemplo de cómo nos vamos protegiendo. Hasta ahora estuvieron apenas expuestos, pero quizás en unos años los niños de hoy tengan la protección necesaria contra este virus.

¿Es esperable en el corto plazo que se llegue a vacunar a menores de 12 años?

Hay vacunas que están haciendo estudios clínicos y no es descabellado pensar en vacunar a niños. Hoy ya se los vacuna contra enfermedades que no se dan en la infancia sino más adelante. Los cuadros severos en menores que se han dado han sido en menores de 2 años y en mayores de 12. O en edades en el medio con claras patologías de base o comorbilidades muy marcadas. Si se vacunan todos los adultos y adolescentes, los niños quedan como nicho factible, habrá que ver si el virus empieza a bajar a ellos. De hecho las nuevas variantes ya están bajando la transmisión a personas más jóvenes, pasa con la gama y en la delta. No sabemos si eso es porque está presionada por la vacunación, que arrancó con adultos mayores, o por la transmisión, porque son poblaciones muy activas, de mucho contacto.

¿Pero es imaginable una mutación que lo haga más grave en menores?

No creo. Podría ser más transmisible. Gravedad no lo creo pero no lo sabemos.