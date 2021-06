El empleo sin grandes cambios en abril; hubo un aumento del teletrabajo

El mercado de trabajo mantuvo su relativo estancamiento y no mostró grandes señales de reactivación en abril, una postal que se viene repitiendo desde fines del año pasado. La mejora de algunos indicadores económicos como el crecimiento en la recaudación de impuestos de la DGI o el fuerte dinamismo de las exportaciones de bienes, todavía no se traducen en mayores tasas de empleo para la economía uruguaya.

La estimación puntual de la tasa de actividad de abril se ubicó en 60,9%, lo que representa 0,1 punto porcentual superior al valor estimado para marzo, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En tanto, la estimación puntual de la tasa de empleo de abril se ubicó en 55%, apenas 0,1 punto porcentual por encima de marzo. Finalmente, la tasa de desempleo se ubicó en 9,7%, sin cambios respecto al mes anterior.

Fuerte aumento del teletrabajo

Las restricciones que hubo en abril por la pandemia se vieron relejadas en un incremento en la cantidad de ocupados que declaró teletrabajar en abril.

Ese mes se observó que un 18,8% de los ocupados declararon haber realizado teletrabajo en la semana anterior, lo que representa 4 puntos porcentuales superior a marzo. Asimismo, fue el mayor porcentaje desde abril del año pasado (19,3%) cuando la economía uruguaya también debió lidiar con fuertes restricciones a la movilidad y cierre de actividades por la emergencia sanitaria.

INE

Por otro lado, se estimó una media de 32,3 horas efectivas de trabajo semanal en abril de los ocupados por su trabajo principal; marzo había cerrado con 33,4 horas.

Los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representan el 10,4% del total de los ocupados en abril, registrándose un incremento de 2,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Por su parte, entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (unos 63 mil) en abril, un 24,9% no buscó por motivos de estudio, lo que representa 1,1 puntos porcentuales superior a marzo (23,8%). En segundo lugar se sitúa la categoría por la coyuntura de la pandemia con un 16,8%, valor que es 0,8 punto porcentual inferior al del mes anterior (17,6%). Y en tercer lugar, no quiere o no necesita trabajar con un 16,1%, valor que es 6,4 puntos porcentuales superior al del mes anterior (9,7%).