El rebote de las exportaciones: crecieron casi 60% interanual en mayo con fuerte empuje de soja, carne y celulosa

Las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas se ubicaron en US$ 995 millones en mayo, pautando un incremento de 58,8% en términos interanuales. En igual mes del año pasado, las ventas al exterior de bienes de Uruguay habían tocado un piso de US$ 626 millones en medio del fuerte impacto que sufría el comercio mundial por los efectos de la pandemia.

Además, el monto mensual de exportación del pasado mes fue más elevado desde junio de 2017 (US$ 1.038 millones). Las exportaciones uruguayas vienen entonadas con un sostenido y fuerte crecimiento desde fines del año pasado.

La suba de mayo se debe principalmente a mayores exportaciones de soja, carne, madera, concentrado de bebidas, subproductos cárnicos, celulosa, lana y tejidos, trigo, vehículos y productos lácteos. Por su parte, el arroz, la malta, plásticos, pescados y productos del mar y frutas cítricas tuvieron un impacto negativo en mayo, según el informe que divulgó este martes Uruguay XXI.

Uruguay XXI

En el acumulado de los cinco primeros meses de 2021, las exportaciones totalizaron US$ 4.012 millones, lo que implica un aumento de 31% respecto a lo exportado en enero-mayo 2020. El arroz fue el producto con mayor incidencia negativa, seguido de los plásticos, pescados y productos del mar, y frutas cítricas. La carne, madera, soja, trigo, subproductos cárnicos y energía fueron los productos con mayor incidencia positiva en el acumulado de 2021.

Uruguay XXI

Fuerte empuje de soja, carne y celulosa

Las solicitudes de exportación de soja -primer producto venta en mayo- mostraron una suba interanual de 101% al totalizar US$ 218 millones. Esto generó que la soja sea el producto con mayor incidencia positiva del mes. La suba se debió principalmente a aumentos en los precios de exportación.

En tanto, exportaciones de carne bovina fueron el segundo producto de exportación del mes. Las colocaciones de este producto exhibieron un aumento interanual de 37%, al ubicarse en US$ 181 millones en mayo de 2021. El incremento obedeció esencialmente a una suba de

29% en los volúmenes colocados y al aumento de 7% de los precios. China fue el principal destino de exportación, presentó el 52% del total exportado. Las ventas hacia este país aumentaron 55% en la comparación interanual y se situaron en US$ 95 millones. Los volúmenes de carne exportados hacia la potencia asiática en mayo de 2021 aumentaron 41% en comparación con igual mes del año pasado y el precio presentó una suba de 10% a este mercado.

Finalmente, la celulosa -tercer producto en el ranking de exportación del mes- registró ventas por un monto de US$ 97 millones. Esto representa una suba de 18% en comparación con mayo de 2020, lo que implica la cuarta subida mensual consecutiva en lo que va del año.

La mayoría de los bienes muestran un fuerte dinamismo en las colaciones al exterior en lo que va del año.

Uruguay XXI

China continúa dominando como destino

A nivel de destinos, China fue nuevamente el principal mercado con una participación de 32% en las ventas del mes. Las exportaciones al país asiático se situaron en US$ 212 millones, monto 84% superior al exportado en mayo de 2020.

Las exportaciones a Brasil representaron el 15% en mayo y se ubicaron en US$ 98 millones. Esto implica un aumento de 111% frente al registro del año pasado. Las exportaciones de malta fueron las que mostraron las mayores ventas, situándose en US$ 15 millones en mayo 2021, cifra dos veces y media mayor a la exportada en mayo 2020. A su vez, los envíos de vehículos al país vecino se ubicaron en US$ 11 millones.

Por su parte, las ventas hacia EEUU -tercer destino en el ranking de las exportaciones del mes- presentaron una suba del 19% al situarse en US$

67 millones. Este aumento obedece principalmente a mayores colocaciones de madera, que se ubicaron en US$ 12 millones, monto casi seis veces superior en la comparación interanual, según Uruguay XXI.