El FBI detuvo a un aviador por las filtraciones de los documentos secretos

Agentes del FBI arrestaron a un joven miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos sospechoso de estar detrás de la importante filtración de secretos confidenciales del gobierno estadounidense, incluidos documentos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el arresto realizado "en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional".

En una conferencia de prensa, Garland identificó al sospechoso como Jack Teixeira, previamente descrito por medios estadounidenses como un aviador de 21 años y el aparente líder de una sala de chat en línea donde el lote de documentos clasificados apareció por primera vez.

Garland confirmó que Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y dijo que los agentes del FBI lo detuvieron "sin incidentes".

En tanto, la televisión estadounidense difundió imágenes aéreas que mostraban al sospechoso, con pantalones cortos rojos y las manos detrás de la espalda, siendo colocado por agentes fuertemente armados en un vehículo sin identificación, en un área boscosa en North Dighton,

Los medios estadounidenses comenzaron a centrarse en Teixeira después de que el diario The Washington Post informara que un hombre que trabajaba en una base militar estadounidense había publicado cientos de páginas de documentos en la red social Discord.

Según The New York Times, un "rastro de evidencia digital" señaló a Teixeira como el líder del grupo de chat privado en Discord, llamado Thug Shaker Central, donde aparecieron los documentos.

La filtración reveló la inquietud de Estados Unidos sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva de las fuerzas de Kiev contra las tropas rusas, así como preocupaciones sobre las defensas aéreas ucranianas. Además, los documentos pusieron en evidencia las acciones de espionaje realizadas por Washington sobre algunos de sus aliados, como en los casos de Corea del Sur, Israel y Turquía.

Por su parte, el presidente Joe Biden se refirió a las filtraciones durante una visita a Irlanda del Norte, ocasión en la que dijo que estar "preocupado". Los informes, en tanto, señalan que el presunto filtrador, que se hacía llamar "OG", publicaba regularmente documentos en el grupo de chat desde hacía meses, pero recién estuvieron en la radar de las agencia de inteligencia estadounidense cuando fueron replicados en otras redes sociales, como Twitter e Instragram.

El grupo de unos 24 miembros, incluidas personas de Rusia y Ucrania, se unió por su "amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios" y formó un "club solo por invitación en 2020 en Discord", revelaron dos fuentes anónimas que accedieron bajo anonimato a dialogar con el The Post, medio que al igual que el The New York Times citó a integrantes de Thug Shaker Central no identificados.

Según las fuentes, “OG” pasaba parte del día "dentro de una instalación segura que prohibía los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos". Las mismas fuentes añaden que “OG” primero transcribió el contenido de los documentos clasificados para compartir con el grupo, pero luego comenzó a tomar fotos y les pidió a los otros miembros que no las compartieran.

Según ambos informantes, “OG” tenía una "visión oscura del gobierno" y "hablaba de Estados Unidos, y particularmente de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia, como una fuerza siniestra que buscaba reprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad".

Por su parte, un portavoz de Discord dijo a la agencia de noticias AFP que la seguridad de los usuarios es una prioridad y que el contenido que viola sus políticas puede resultar en la prohibición de personas, el cierre de servidores y en alertas a la policía. "Con respecto a la aparente violación de material clasificado, estamos cooperando ", agregó el vocero, que se negó realizar más comentarios aduciendo que la investigación está en curso.