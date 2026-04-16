"Fuertes vientos" el viernes y "mejora temporaria el fin de semana": el pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció cómo estará el tiempo para el próximo fin de semana , que va desde el viernes 17 al domingo 19 de abril .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Para la madrugada de este viernes , el organismo anunció una alerta amarilla por rachas de viento fuertes en Montevideo que se prolonga hasta las costas de Maldonado . La alerta inicia a partir de las 05:00 del viernes y el instituto prevé actualizarla sobre el mediodía o "ante cambios significativo".

Inumet actualizó su alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes": las localidades afectadas

Rachas de viento fuertes desde la madrugada del viernes: alerta amarilla para Montevideo y costas de Maldonado

Para este día se pronosticó "vientos sostenidos de entre 40 a 50 kilómetros por hora " y "rachas entre 60 a 80 kilómetros por hora ", según Inumet. El fenómeno afectará la región costera del sur y este del Uruguay.

"También se prevén algunas precipitaciones en la zona este y noreste" y a su vez "estas condiciones irán mejorando hacia la noche", detalló el organismo. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 22 °C a los 18 °C.

Pronóstico de Inumet para el viernes 17 de abril Pronóstico de Inumet para el viernes 17 de abril Redes sociales de Inumet

Para el sábado "mejoran las condiciones del tiempo" y se anuncia "buena presencia de sol y temperaturas que irán de frescas a templadas".

"También se prevén algunas precipitaciones en la zona este y noreste" y a su vez "estas condiciones irán mejorando hacia la noche", detalló el organismo. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 23 °C a los 16 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 18 de abril Pronóstico de Inumet para el sábado 18 de abril Redes sociales de Inumet

Para el domingo "se espera poco cambio en las temperaturas y nubosidad en aumento", ya en la noche "comenzará a inestabilizarse nuevamente las condiciones en el norte del país". En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 24 °C a los 13 °C.