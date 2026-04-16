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"Fuertes vientos" el viernes y "mejora temporaria el fin de semana": el pronóstico de Inumet para los próximos días

A partir de la madrugada del viernes rige una alerta amarilla por de vientos fuertes que se actualizará sobre el mediodía

16 de abril de 2026 20:38 hs
Rambla de Montevideo

Rambla de Montevideo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció cómo estará el tiempo para el próximo fin de semana, que va desde el viernes 17 al domingo 19 de abril.

Para la madrugada de este viernes, el organismo anunció una alerta amarilla por rachas de viento fuertes en Montevideo que se prolonga hasta las costas de Maldonado. La alerta inicia a partir de las 05:00 del viernes y el instituto prevé actualizarla sobre el mediodía o "ante cambios significativo".

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Para este día se pronosticó "vientos sostenidos de entre 40 a 50 kilómetros por hora" y "rachas entre 60 a 80 kilómetros por hora", según Inumet. El fenómeno afectará la región costera del sur y este del Uruguay.

"También se prevén algunas precipitaciones en la zona este y noreste" y a su vez "estas condiciones irán mejorando hacia la noche", detalló el organismo. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 22 °C a los 18 °C.

Pronóstico de Inumet para el viernes 17 de abril
Pronóstico de Inumet para el viernes 17 de abril

Pronóstico de Inumet para el viernes 17 de abril

Para el sábado "mejoran las condiciones del tiempo" y se anuncia "buena presencia de sol y temperaturas que irán de frescas a templadas".

"También se prevén algunas precipitaciones en la zona este y noreste" y a su vez "estas condiciones irán mejorando hacia la noche", detalló el organismo. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 23 °C a los 16 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 18 de abril
Pronóstico de Inumet para el sábado 18 de abril

Pronóstico de Inumet para el sábado 18 de abril

Para el domingo "se espera poco cambio en las temperaturas y nubosidad en aumento", ya en la noche "comenzará a inestabilizarse nuevamente las condiciones en el norte del país". En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 24 °C a los 13 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 19 de abril
Pronóstico de Inumet para el domingo 19 de abril

Pronóstico de Inumet para el domingo 19 de abril

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