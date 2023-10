El fuerte comunicado de Drexler sobre la guerra en Israel: "Terrorismo de la peor calaña"

El cantautor y músico uruguayo Jorge Drexler publicó este viernes en sus redes sociales un comunicado en el que se refiere a la guerra entre Israel y Hamás que se desarrolla desde la semana pasada, en el que cargó contra la organización islamista, contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra políticos "con los que comparto tantas otras ideas" que "no llaman a esto por lo que es: terrorismo de la peor calaña".

El compositor publicó su mensaje con el título "El péndulo del terror" pocos días después de salir a escena antes de su show en Buenos Aires para referirse al tema.

Ante 11 mil personas, el músico uruguayo habló sobre la guerra. "Quiero salir y decir unas pequeñas palabras de acuerdo a cosas que están pasando en Medio Oriente que me tienen muy asustado y muy apenado. Nuestro trabajo es cantar, cada uno tiene que hacer su trabajo y si los que estamos del lado del amor nos callamos la boca, esto se va a la mierda. Es importante salir y cantar", dijo el cantante que subió solo con su guitarra al escenario, según se ve en videos que circulan en redes sociales.

En el comunicado que publicó este viernes, Drexler escribió "llevo paralizado, enfermo, física y anímicamente varios días. Pero lo que ha pasado en Israel y va a pasar en Gaza es tan horripilante que hay cosas que tengo que decir".

"Yo no tenía dudas que Hamás era una horda teocrática, misógina, antisemita, homófoba y retrógrada. Lo sabíamos ya. Ahora ya nadie debería tener dudas", publicó. "Hamás no es más que un enemigo más de los propios palestinos, pero en su propio terreno, que ha secuestrado una causa justa como la causa palestina". Y agregó: "no quieren la paz".

"La descripción espeluznante de lo que hizo Hamás el 7 de octubre pasado está en todos lados. No quiero ni puedo ponerla de nuevo aquí por escrito. Lo único que quiero decir es que esta vez no fue lo mismo de siempre. Fue, de todas las caras horribles del terrorismo, la peor".

Más adelante, Drexler criticó a políticos por su postura al respecto de estas acciones. "Lo que no entiendo y me duele es porqué le cuesta tanto a políticos y políticas con los que comparto tantas otras ideas llamarle a esto por lo que es: terrorismo de la peor calaña. Y condenarlo sin matices. Punto".

"Esos políticos y políticas, para mí, perdieron todo crédito futuro y toda capacidad de ecuanimidad para criticar con autoridad los horrores que Israel también hizo y hará en esta guerra interminable".

EL PÉNDULO DEL TERROR

(Abro hilo) pic.twitter.com/eMU3WRtHgE — Jorge Drexler (@drexlerjorge) October 13, 2023

Drexler también manifestó su enojo con la reacción de Israel al ataque de Hamás, matizando que si bien la agresión forzaba una respuesta, también se violaron por parte de ese país las leyes internacionales y los pactos humanitarios.

"Netanyahu con su gobierno de ineptos, antidemocráticos, racistas y corruptos, van a intentar resolver con fuego lo que no pudieron con inteligencia. Y todos sabemos lo que se viene...".

El músico concluyó su mensaje expresando su solidaridad con las víctimas del lado israelí y con la población civil de Gaza, antes de concluir con un verso de su canción Milonga del moro judío: "no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor, y otra vida que se vuela", antes de cerrar su mensaje pidiendo "alguien tiene que parar este péndulo monstruoso. Por favor".