El futuro llegó, otra vez

El futuro comenzó y nadie me dijo nada. La frase parece venida de una canción de Jaime Roos. En este caso, no es el último tren, sino el primer gran avión comercial del siglo XXI, que no es el último sino el primero de su clase en despegar del suelo. Si se lo perdió, esta nota lo invitar a rebobinar, porque el sábado la historia de la aeronavegación dio un gran paso adelante y usted quizá no se había enterado.

En síntesis, ese día la compañía Boeing puso en el aire por primera vez al Boeing 777X “nueva generación”, el impresionante bimotor con las alas más grandes y las turbinas de mayor poderío que se han construido. El avión cuenta con todos los avances tecnológicos disponibles hasta la fecha, y van desde la cabina de control hasta el tamaño y funcionamiento de las ventanillas de los pasajeros. Tiene winglets –puntas de ala plegables–, los cuales facilitarán la operatividad del avión en los aeropuertos.

En este modelo, la empresa aeronáutica puso en práctica todas las duras lecciones aprendidas tras los problemas surgidos después de los dos accidentes catastróficos del 737 MAX. Si los vuelos de prueba van bien, Boeing solicitará oficialmente la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aunque pueda parecer una pérdida del tiempo, el sábado pasé varias horas mirando en directo las instancias previas, durante, y posteriores al vuelo, acompañado únicamente por el asombro, porque por el tamaño del avión (las alas, plegables, tienen casi 72 metros de largo) parece como casi increíble que pueda levantarse del suelo con solo dos turbinas y capaz de transportar en su interior a 436 pasajeros, además de la tripulación. La capacidad máxima del modelo anterior era de 365. En las primeras pruebas realizadas en septiembre pasado, los ingenieros de avión encontraron problemas durante las pruebas de presurización, los cuales fueron solucionados.

El vuelo de prueba del sábado se realizó en el aeropuerto Paine Field, propiedad de Boeing, ubicado en Everett, estado de Washington, vecina de la planta de ensamblaje de la empresa. Se realizó en una mañana lluviosa y con viento, pero mucho menos fuerte que el del viernes, cuando el vuelo debió ser postergado por las inclemencias del clima.

El Boeing 777X, que competirá directamente con el A350 fabricado por Airbus, es ahora el avión más grande que fabrica la Boeing. Tiene dos motores gemelos General Electric GE9X, los cuales mejoran en aproximadamente un 13 por ciento la eficiencia de combustible por asiento del 777 anterior. Esta es una noticia excelente para las aerolíneas que buscan maximizar sus ganancias.

El modelo cuenta ya con 340 pedidos, provenientes de varias de las principales aerolíneas del mundo; Lufthansa, Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific, y Singapore Airlines. De no haber contratiempos, la primera unidad será entregada el próximo año. El precio de lista de la nave oscila entre los US$ 410 millones y los US$ 442 millones.

Con 117 años de historia y 130 mil empleados en todo el mundo, Boeing es la fábrica estadounidense con mayor cantidad de exportaciones. Su reputación y sus finanzas fueron seriamente afectadas luego de que entre fines de 2018 y principios de 2019 murieran 346 personas en accidentes del modelo 737 Max. Dados los avances tecnológicos que presenta el 777X, este podría ser el boleto que la empresa necesita para salir del pozo y reivindicar su condición de pionera y líder en la industria aeronáutica.