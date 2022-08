El gobierno chileno citó en consulta al embajador brasileño por los dichos agraviantes de Bolsonaro contra el presidente Boric

El gobierno chileno citó para consulta al embajador brasileño Paulo Soares Pacheco debido a las expresiones vertidas por el presidente Bolsonaro durante el debate presidencial con el expresidente Inazio Lula Da Silva.

En un pasaje del debate, Bolsonaro intentó atacar Lula aludiendo a su condición de expresidiario y a su relación con varios líderes latinoamericanos.

Concretamente, dijo: “el expresidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro, y mirá como está Venezuela, y apoyó a Gabriel Boric en Chile, que prendía fuego en el Metro”. También lo relacionó con Petro “que quiere liberar las drogas” y con Daniel Ortega “que arresta sacerdotes y persigue monjas”. Criticó también al presidente argentino Alberto Fernández por la situación económica en su país.

La Cancillería chilena expresó en un duro comunicado que “el gobierno chileno considera que las declaraciones formuladas en contra del presidente Boric por el presidente Bolsonaroen el día de ayer, son inaceptables y no se condicen con el trato respetuoso que se deben los jefes de Estado, ni con las relaciones fraternas entre dos países latinoamericanos”.

“La utilización política de la relación bilateral con fines electorales en base a mentiras, desinformación y tergiversación, erosiona no sólo el vínculo entre nuestros países, sino también la democracia, dañando la confianza y afectando la hermandad entre los pueblos”, agregó la declaración, que también instó a preservar las buenas relaciones entre ambos estados.

Pero los dichos de Bolsonaro fueron mal recibidos también por amplios sectores de la clase política chilena, incluso de la oposición.

Consultado por la radio Pauta, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya fue terminante en su rechazo, “me parece que no corresponde, no es correcto. Es una aseveración que se escapa de la realidad y la critico, no tengo ninguna empatía por una declaración de ese tipo”.

Por su parte, el senador Matías Walker, de la democracia cristiana, en su cuenta de Twitter calificó lo dicho por Bolsonaro como “inaceptable” y expresó “todo su repudio”.

La canciller chilena Antonia Urrejola expresó que “nos parece que esas declaraciones son gravísimas. Obviamente son falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen a través de la desinformación y las noticias falsas”.