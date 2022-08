El gobierno de Colombia retoma las negociaciones con el ELN

El gobierno colombiano anunció que retoma el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras reunirse con representantes de la organización guerrillera en la ciudad de La Habana, Cuba. Se hizo presente allí una delegación encabezada por el canciller Álvaro Leyva, para cumplir con uno de los compromisos asumidos por el presidente Gustavo Petro.

"Constatamos que el ELN comparte la voluntad de paz del gobierno colombiano, que escuchan las voces de múltiples sectores de la sociedad que desde los territorios y diversas instancias están clamando por una solución dialogada al conflicto armado", dijo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en declaraciones recogidas por el diario bogotano El Tiempo.

Rueda, de amplia experiencia en la mediación de conflictos y gran reconocimiento en su país por su lucha en favor de los derechos humanos, señaló que las partes coincidieron “en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo, con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que la voluntad de paz es real".

AFP

El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán y el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Iván Danilo Rueda

El jueves una delegación del gobierno colombiano aterrizó en Cuba para negociar la agenda del diálogo con el ELN, que se había suspendido poco después del fin del mandato presidencial de Juan Manuel Santos en 2018.

La comitiva estuvo encabezada por Leyva e integrada también por Rueda y el senador oficialista Iván Cepeda, a quienes Petro encargó establecer el primer contacto con la organización insurgente. Como delegado de la iglesia participó monseñor Héctor Fabio Henao. También tomaron parte del primer diálogo el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu y el enviado especial de Noruega, Jon Otto Brodholt.

"Culmina una muy exitosa visita a Cuba en la que se señala que se preparan las condiciones para reanudar los diálogos. Este es un paso sustancia y se produce luego de cuatro años en los que el gobierno del expresidente Duque no dio ningún paso para reactivar la mesa de negociaciones, sino que dificultó la posibilidad de que se continuara avanzando. Con este evento se abre la posibilidad de desarrollar todos los postulados que hemos señalado dentro de la política de paz total", aseguró Cepeda.

"Acompañé el primer encuentro entre el gobierno de Gustavo Petro y la delegación de paz del ELN. Celebro la voluntad de paz demostrada por ambas partes y confío en que se darán los pasos para la pronta reanudación de los diálogos. Todo mi compromiso con apoyar este proceso", expresó Ruiz Massieu.

Rueda, a su vez, dijo que el Gobierno reconoce la legitimidad de la delegación del ELN que se encuentra en Cuba y por eso "adoptará todas las medidas políticas y jurídicas en el marco del derecho interno y del derecho internacional para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con el ELN, incluido el reconocimiento de los protocolos".

La idea, según anunció el gobierno de Petro, es retomar los diálogos en el punto en que quedaron cuando los suspendió el expresidente Iván Duque, luego del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, en el que murieron decenas de jóvenes policías.

El lunes pasado, un día después de asumir la presidencia, Petro había afirmado tras reunirse con su par chileno, Gabriel Boric, que reanudarían los diálogos en el punto donde fueron interrumpidos.

El proceso de paz con el ELN se inició en 2014 en Quito, Ecuador, cuando la guerrilla aceptó negociar con el gobierno de Santos, que entonces tenía abiertas en Cuba las negociaciones con las FARC, la principal organización insurgente en ese momento, con la que finalmente se llegó a un acuerdo en 2016 para la desmovilización e incorporación a la vida política legal.