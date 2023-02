Mundo > América Latina

El gobierno peruano se cruza duro con los de Colombia y México

A la decisión del legislativo peruano de declarar persona non grata al mandatario colombiano Gustavo Petro, se sumaron los enfrentamientos con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte para no “legitimar un golpe de Estado”.