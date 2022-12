El gobierno talibán retoma las prácticas de las flagelaciones y castigos corporales

Luego del retorno al poder del Talibán al año pasado en Afganistán, algunas declaraciones de sus dirigentes parecieron insinuar que habría una flexibilización de las estrictas normas de la Ley Sharía que prevén flagelaciones públicas y duras restricciones a la participación de la mujer en la vida social.

La primera etapa en el poder del grupo islámico de línea dura, entre 1996 y 2001, había estado marcada por violaciones masivas de los derechos humanos, ejecuciones públicas y represión para quienes fueran percibidos como “infieles”, “enemigos del Islam” o simplemente no observaran alguna de las normas de la ley Sharía.

Después de la retirada de Estados Unidos poniendo fin a una ocupación que duró 20 años dejando miles de muertos y extensa destrucción material, los talibanes recuperaron el poder y más de un años después de su retorno, la situación de los derechos humanos parece haber retornado al mismo punto que durante el gobierno anterior del grupo islámico.

Recientemente, funcionarios talibanes azotaron públicamente a decenas de hombres y mujeres a quienes habían declarado culpables de "crímenes morales".

Los castigos tuvieron lugar en las provincias de Logar, Laghman, Bamiyan, Ghazni y Takhar. Las mujeres fueron acusadas de "robo, adulterio y fuga del hogar".

Los líderes talibanes ni siquiera intentan mantener en secreto estos castigos. Por el contrario, Mullah Haibatullah Akhundzada, líder supremo del grupo, ordenó a todos los funcionarios implementar la ley Shariah en el país y los funcionarios provinciales han instado a los lugareños a concurrir para mirar cómo se llevan a cabo estos castigos.

Uno de los lugares donde los talibanes azotaron a la gente fue Puli Alam, la capital de la provincia oriental de Logar. Las fotos que circulan en las redes sociales muestran a cientos de personas reunidas en un estadio, viendo cómo los talibanes golpean a tres mujeres y nueve hombres.

El portavoz del gobernador talibán en la provincia de Logar confirmó estos incidentes y dijo que el "castigo máximo" era de 39 latigazos y el mínimo de 12.

Rina Amiri, la representante especial de Estados Unidos para las mujeres afganas, escribió en Twitter que los castigos eran "tanto espantosos como una señal peligrosa de que los talibanes se están volviendo más desafiantes al mostrarle al mundo que están adoptando las políticas del pasado".

Una persona que fue testigo de una de las flagelaciones públicas de los talibanes le dijo a DW bajo condición de anonimato que los talibanes usaron altavoces para informar a la gente sobre la implementación de estos castigos. Recorrían la zona avisando a los comerciantes que cerraran sus tiendas y participaran en el evento, de lo contrario, también serían azotados.

El testigo dijo que los talibanes usaban un látigo especial "hecho de cuero y metal".

Según el exdiplomático afgano Ahmad Saeedi, "los talibanes no han cambiado y, con el paso de más de un año, se han vuelto más despiadados, no aceptan ningún tipo de reglas y principios humanitarios, y no les importan los pedidos de la comunidad internacional”.

Desde que el año pasado derrocaron al gobierno de Ashraf Ghani, que había sido electo en 2014 y tuvo que exiliarse ante la toma de Kabul por los talibanes, el grupo islámico ha tomado medidas enérgicas contra la sociedad civil y los opositores políticos, pero su objetivo principal han sido los derechos de las mujeres.

A las niñas se les ha prohibido ir a la escuela y las mujeres enfrentan mayores restricciones sociales que nunca.

El analista político Tariq Farhadi cree que es inútil esperar que los talibanes cambien. “es lo que aprendieron en las madrazas de Pakistán y ahora lo están implementando”

En ausencia de presión interna y externa, el liderazgo de los talibanes no tiene ningún incentivo para cambiar.