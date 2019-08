El Gucci quiere demandar a Martínez, Goyeneche y Di Candia por "las aberraciones que dijeron"

Gustavo Serafini, más conocido como El Gucci, pretende demandar en la órbita civil al candidato del Frente Amplio Daniel Martínez, al intendente de Montevideo Christian Di Candia y a la directora de Desarrollo Social de la IMM, Fabiana Goyeneche, por los "perjuicios" que le generaron las idas y vueltas en torno a su candidatura en Diputados.

La semana pasada, El Gucci había anunciado que participaría de una lista del sector Baluarte Progresista, pero Martínez –que en un principio había aprobado la candidatura– le pidió que desistiera luego de recibir fuertes críticas en el Frente Amplio, referidas a las acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre el artista.

Entre las personalidades que salieron al cruce de El Gucci estuvieron Di Candia y Goyeneche, quienes cuestionaron al candidato frenteamplista por permitir la inclusión del cantante en una lista del oficialismo.

El Gucci dijo que sus abogados están "analizando" todas las declaraciones para encontrar elementos de daño moral, y señaló que la semana pasada "se trató de llegar a un acuerdo con el equipo de Martínez" para que hubiera "una retractación".

"Vamos a tomar acciones legales, pero todavía no las iniciamos porque no está definida la lista de gente contra la que vamos a hacerlo. Seguro en esa lista están Martínez, Di Candia y Goyeneche, por las aberraciones que dijeron, pero no se descarta incluir otras personas", señaló El Gucci a El Observador. "Yo necesito que se sepa la verdad", agregó el cantante.

En tanto, su representante legal, Kerstin Jourdan, dijo a El Observador que "en el correr de la tarde" informarán el alcance de la demanda. "Son varios nombres. Nosotros tenemos que evaluar bien los elementos, hay que evaluar el daño contra mi cliente y cuantificarlo".

"Son varias las personas que representan parte del estado y además que salieron a hablar en perjuicio. Además esas personas forman parte del aparato estatal. Si dicen algo estas personas, ¿qué dejamos para los ciudadanos que no entienden nada?", dijo Jourdan.

La abogada acotó que durante esta semana "se buscó arribar a un acuerdo extradujudicial" pero que "no se logró porque no había interés". "Nos reunimos con asesores políticos de Daniel Martínez. Solo queríamos que se retractaran", afirmó.