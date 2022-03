El hijo de Ariel "Pinocho" Sosa lo recordó tras el triunfo de Zíngaros: "Abrazar este trofeo es darle un abrazo a él"

Una vez más, Zíngaros conquistó la categoría de Parodistas en el Concurso Oficial de Carnaval. Pero no fue una más: es la primera copa que el conjunto de los gitanos levanta después de la muerte de su creador y director, Ariel "Pinocho" Sosa.

El espectáculo ganador, El gran showman, fue pensado al detalle por Pinocho antes de sus despedida. Así lo explicó su hijo, actual director del conjunto, a El Observador antes del estreno: “Increíblemente, el espectáculo tenía ese nombre de antes y ahora tomó un sentido más importante con su pérdida. El gran showman del carnaval fue mi padre. En eso estamos, con el corazón y el recuerdo de él todos los días”.

En este sentido, comentó que su objetivo es que la esencia de su padre esté presente cada vez que Zíngaros subiera a un tablado.

Sosa utilizó sus redes sociales para compartir fotos, recuerdos y pensamientos relacionados con su padre durante la duración del Carnaval en el que se puso al frente del conjunto.

"Yo sigo igual, siempre buscándote, mirando para ahí arriba. No estoy triste, estoy orgulloso de seguir llevándote a todos los barrios, de hacerte seguir viviendo entre la gente todas las noches. No te imaginas el abrazo que te daría hoy. Cada día estoy mas igual a vos, ahora entiendo muchas cosas, sueño todos los días con poder llegar, vas a ver hoy, no te falle. Tu gente hoy está rabiosa, te va a ir a apoyar a vos, como siempre", publicó Sosa antes de la última presentación del concurso.

Finalmente Zíngaros sumó su décimo título, con un trofeo que no obtenía desde 2018. "Zíngaros campeón. La copa con tu nombre queda en casa. Te amo y te extraño. Te dije que iba a Ganar. Cumplí, el sueño del pibe, ¡saqué el conjunto de mi vida y gané! Gracias a todos. Gracias Ariel Pinocho Sosa".

Gracias a todos los que me empujaron a lograr esto. Fue muy difícil, pase todo carnaval con un nudo en el pecho. Te dije que iba a ganar.

Cumplí un sueño, es una sensación única. Gracias a la gente por tanto cariño, Todo para vos Ariel Pinocho Sosa. Te extraño Vamos los Zíngaros — Gaston Sosa (@GastonsosaZ) March 12, 2022

Ahora, con la copa en sus manos, Gastón compartió la satisfacción del objetivo cumplido. "Imaginen lo que siento al abrazar este trofeo, es darle un abrazo a él. Final feliz, una odisea que trasformó tristeza en alegría", escribió.