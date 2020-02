El "infarto uruguayo" más mediático llegará a Hollywood de la mano de Disney.

La historia que tiene como protagonistas a la pareja de uruguayos Javier Artigas y Alejandra Oddone, al fundador de Airbnb Joe Gebbia, al escritor argentino Hernán Casciari y la startup Connectus Medical tendrá película propia.

Casciari contó a través de Twitter el miércoles que, junto a la familia Artigas, firmaron un contrato con Disney para llevar a las pantallas en 2021 la historia real que el escritor contó en su libro "El mejor infarto de mi vida".

"Acabo de firmar, en el bar Lumière de Villa Urquiza, el contrato cinematográfico de mi libro «El mejor infarto de mi vida». La película se estrenará en 2021. (Lo hicimos en este bar por el nombre, y porque queda cerca de mi casa). Ojalá hagan una peli tan linda como mi infarto", tuiteó el argentino.

Contó en sus redes que la película será una coproducción entre Gloriamundi (España) y Wip (Argentina).

Unas horas más tarde, Artigas escribió en Facebook: "Gracias a todos por los llamados, los mensajes y las felicitaciones por este acontecimiento que ni nosotros nos creemos. Nos quiere Disney muchachos!! Una historia de unos uruguayitos, de una compañía uruguaya que se hizo conocida en el mundo por ver a los pacientes de una forma distinta. Después de todo lo pasado (no estoy pensando mucho en este momento) (...) Ahora solo se me infla pecho y me sale gritar bien fuerte: Arriba Uruguay!!.

Una cadena sin fin

Casciari tuvo un infarto en 2015 cuando, en su visita a Uruguay, alquilaba por Airbnb la casa de huéspedes de la familia Artigas. Javier y Alejandra, que le habían dado la llave de esa casa el día anterior, lo llevaron al hospital, le donaron sangre y le leyeron cuentos. Le "salvaron la vida", enfatiza siempre que puede el escritor.

Pero la historia es en realidad una cadena de varias piezas con igual peso e importancia; todas podrían ser núcleo de la futura película.

Mientras Casciari seguía internado en el hospital, la plataforma de alojamientos le pidió que dejara una reseña de sus anfitriones.

El escritor hizo una evaluación mezclando características de la casa con la situación que estaba pasando y sus dueños "ángeles de la guarda". La reseña con toque tragicómico llegó al cofundador de Airbnb, Joe Gebbia, quien quiso viajar a Uruguay a conocer a Javier y Alejandra, apareció en su casa el primero de enero de 2016 y se quedó durante una semana con la familia.

Javier Artigas había sido diagnosticado con insuficiencia renal en 2015 y tras quedarse sin trabajo, decidió poner en alquiler su casa por Airbnb. Paralelamente, creó junto a su hija de crianza Valentina Arriagada la plataforma Connectus Medical, que une a los pacientes de diálisis con los centros de hemodiálisis del mundo y, de esta forma, les permite viajar.

En una charla de sillón, Joe Gebbia le pidió a Artigas que le cuente su historia. Cuando le habló sobre Connectus, Gebbia quedó maravillado y le ofreció asociarse a Aribnb. Acto seguido, el millonario estadounidense mandó un mensaje a su socios y a los minutos le llegó a Javier y contrato por mail, desde San Francisco. A las semanas, su emprendimiento recibió financiamiento por tres millones de dólares.

A mediados de febrero de 2016, con los directores de cine Steven Spielberg y George Lucas como espectadores, en una charla TED en Vancouver (Canadá), Gebbia contó en detalle la historia, mostró fotografías e incluso comentó que Javier y Alejandra donaron sangre para la operación de Casciari. Además, utilizó el caso para "pegarle" a su competencia, Home Away, plataforma por la que se alquilan casas vacías. Según Gebbia, si Casciari se hubiera hospedado en algunas de esas residencias, hoy no estaría con vida.