El insulto de Bergessio, el vaticinio al Chory y las bromas con Viña: el anecdotario del Guti campeón

Desde temprano en la mañana desfiló por varias radios. El móvil de Telemundo estaba por llegar a su casa, pero Álvaro Gutiérrez igual se hizo un espacio para atender a Referí. Sencillo, carismático, frontal, atento y respetuoso, el entrenador campeón del Uruguayo 2019 con Nacional reveló un puñado de anécdotas que marcaron el camino hacia la consagración.

Diego Battiste

El Guti ya había analizado el triunfo del domingo ante Peñarol –en otro clásico más que se apuntó en su haber–, ya había contado una y otra vez cómo fue el proceso de levantar un equipo que estaba hundido hasta descontar una ventaja apreciable en la Tabla Anual y guiarlo al título.

Entonces, soltó con gracia algunas de esas historias que algún día le contará a sus nietos para rememorar sus tiempos de gloria.

El cambio del Chory Castro

Diego Battiste

Enseguida se le vino a la mente la gran temporada de Gonzalo Castro que hasta el clásico del Intermedio “estaba en tela de juicio pro algunos hinchas”, según palabras del entrenador.

En ese partido, el Chory fue la gran figura de la cancha al anotar dos goles, uno de ellos memorable. “Lo saqué cuando faltaban 10 minutos para que pasara frente a la tribuna de Nacional y lo aplaudieran todos. Pero en vez de hacer eso, salió por enfrente a la tribuna de Peñarol. Entonces cuando llega al banco le digo: ‘Ni haciendo dos goles te pueden ovacionar’ y él se reía. Fue ahí que me dijo por qué lo había sacado si hizo dos goles y le respondí: ‘Te saqué para que no te gastes todos los goles ahora y te quedó uno para otro clásico’”.

El olfato de Gutiérrez no falló. El pasado miércoles en la final del Clausura, Castro abrió el camino del triunfo tras gran pase de Matías Zunino batiendo a Thiago Cardozo con un potente remate cruzado.

El insulto a las risas de Bergessio

Leonardo Carreño

Del argentino Gonzalo Bergessio recordó cuando lo sustituyó contra Plaza Colonia en el Suppici por la sexta fecha del Clausura. El capitán tricolor se había lesionado el sóleo contra Boston River en la cuarta etapa y faltó en la quinta contra Danubio. Volvió ante los patablancas y abrió la cuenta con un gol de cabeza tras centro de Brian Ocampo.

“En el segundo tiempo le empecé a preguntar cómo estaba para sacarlo y que no se volviera a cargar. Pero es un jugador que no quiere salir nunca. ‘Dejame hasta que haga otro gol’ me dijo. Y al rato efectivamente hizo el segundo gol. Entonces mando el cambio enseguida y cuando lo ve me dice riéndose: ‘Me vas a sacar, hijo de puta’ y yo le contesto también a las risas, ‘claro que te voy a sacar’”.

Los hijos con su sello futbolero

Gutiérrez tiene dos hijos. Federico, de 21 años, estudia negocios internacionales y juega al fútbol en la Universidad Young Harris de Goergia, Estados Unidos.

Santiago tiene 17 y juega en las formativas de Defensor Sporting. “Los dos me salieron grandes y fuertes, juegan de zagueros”, contó.

“A Santiago lo voy a ver poco porque ha sido poco convocado y porque generalmente cuando juega yo entreno”, agregó.

Tras ganar el clásico del Intermedio, Gutiérrez había contado que Santiago es “fanático” de Nacional y que no le perdonó que no le haya dicho el equipo con el que iba a jugar ese partido donde sorprendió al aurinegro poblando la mitad de la cancha con Felipe Carballo conformado un mediocampo agresivo para recuperar el balón en zona alta.

La llegada con los jóvenes

Diego Battiste

"Al tener seis años dirigiendo formativas en el club me siento cómodo trabajando con juveniles en el primer equipo. No quiero que me vean como si fuera un maestro, sino como un compañero más, pero sabiendo delimitar bien a dónde llega la amistad y la broma. Cuando hay que entrenar, se entrena. Soy de hacer bromas y no me enoja cunado me las hacen. Con Matías Viña siempre nos jorobamos: él me pasó diciendo todo el año: 'Mirá que te voy a sacar campeón' y yo le respondía: 'Mirá que antes que viniera vi que te hicieron dos caños en una misma jugada y desde que vine hasta te metí en la selección'".

Armando Méndez fue uno de los jugadores con los que sorprendió a Peñarol en los últimos partidos y sobre su contextura robusta dijo: "Le gusta tanto hacer pesas que le tuvimos que hablar con el profe para corregirle ejercicios y que no se excediera de modo de poder perder velocidad en la cancha".

Diego Battiste

A Gutiérrez le comentaron que el 15 de diciembre, la fecha del domingo y de la vuelta olímpica contra Peñarol, coincidió con el clásico que ganó como jugador en la novena fecha de 1992 para conquistar, con tres fechas más por jugarse, el Uruguayo de aquel año.



Nacional formó con Jorge Seré, Gustavo Méndez, Daniel Revelez, Hugo De León, Carlos Soca; Yubert Lemos, Gutiérrez, Edison Suárez; Antonio Vidal González, Julio César Dely Valdez y José García.

Carlos Pazos

Peñarol jugó con Óscar Ferro (actual entrenador de goleros aurinegro), Fernando Rosa, Marcelo Asteggiano, Carlos Sanchez (actual gerente deportivo de Peñarol), William Castro; César Silvera, Diego Dorta, Andrés Martínez; Martín Rodríguez, Diego Aguirre y Gustavo Dalto. Dirgía Juan Ricardo Faccio.

“Me acuerdo que se decía que Dely Valdez no hacía goles en los clásicos y el gol que hizo fue memorable: eludió como a cuatro jugadores y definió desde el piso”, comentó.

Ese fue el único Uruguayo que Gutiérrez ganó como jugador en Nacional (antes había alcanzado el de Bella Vista, en 1990). Como entrenador ya lleva dos copas. Los 15 de diciembre no son mera coincidencia. El Guti es un tipo marcado para las grandes conquistas.